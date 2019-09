Els centres gironins escolaritzen 113 alumnes amb discapacitat visual

Cent tretze alumnes amb discapacitat visual començaran el curs dijous en escoles i instituts ordinaris de les comarques de Girona, segons ha informat l'Organització Nacional de Cecs d'Espanya (ONCE). A Catalunya, ho faran 1.151 estudiants i, en la línia dels cursos anteriors, l'entitat va remarcar que més del 99% de l'alumnat amb discapacitat visual greu està escolaritzat en centres educatius ordinaris.

En quantitat, per sobre de Girona només hi ha Barcelona, amb 885 estudiants. Després dels 113 gironins, en nombre li segueixen Tarragona (amb 103 escolars) i Lleida (amb 50). Segons l'ONCE, 75 professionals donaran suport a aquests alumnes amb dificultats visuals, 45 dels quals són de la mateixa organització i 30 del Departament d'Educació de la Generalitat. Les dues institucions van signar un conveni per crear equips específics d'atenció a les persones amb discapacitat visual el 1985, que es va renovar per última vegada el 2018. La feina d'aquests equips es coordina des dels cinc Centres de Recursos Educatius (CRE) que l'ONCE té en diferents punts de l'Estat.



Adaptar les novetats tecnològiques

D'altra banda, l'organització nacional de cecs demana al Govern que qualsevol novetat tecnològica que s'introdueixi a l'aula sempre tingui en compte l'accessibilitat, per tal de no deixar fora els estudiants amb problemes de visió.

Per a cada curs, els serveis de producció bibliogràfica de l'entitat treballen perquè el nen o jove tingui des del primer dia els llibres transcrits al sistema Braille i les adaptacions tecnològiques necessàries, com ara ordinadors o calculadores que parlen.

Al conjunt de l'Estat, hi ha prop de 430 docents –262 de l'ONCE i 162 de les diferents administracions educatives– són els professionals de referència o coordinadors dels plans individuals d'atenció educativa de l'alumne assignat a cada zona, amb una cobertura que abasta tots els nivells educatius.