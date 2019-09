El festival Terra de Trobadors porta 45.000 persones a Castelló d'Empúries

La 29a edició del Terra de Trobadors s'ha consolidat com «el festival medieval de referència» a Catalunya, amb més de 45.000 persones que es van acostar a Castelló d'Empúries. La localitat es va vestir d'època per recrear els costums i la vida que hi havia a la localitat durant l'edat mitjana. Els carrers es van omplir de parades per formar un gran mercat que recreava l'època d'Hug V, que va ser compte d'Empúries entre 1269 i 1277. Tot plegat ha suposat un nou impacte econòmic d'1,5 milions d'euros.