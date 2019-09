Foment desencalla la millora de l'N-II de Maçanet a Tordera amb el procés d'expropiació

La Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya ha posat fil a l'agulla als tràmits per desencallar l'ampliació de la capacitat de la via de l'N-II en el seu tram entre Maçanet de la Selva i Tordera. Així, ha citat els propers dies als ajuntaments dels dos municipis afectats els propietaris dels terrenys situats als encontorns de la carretera i que s'hauran d'expropiar per poder tirar endavant la remodelació. Es tracta, concretament, de 43 propietats de Maçanet i 75 de Tordera, de titularitat tant pública com privada.

Els afectats amb terrenys a Maçanet han estat citats a l'ajuntament entre les 9 h i les 13 h dels dies 19 i 20 de setembre, mentre que els qui han de presentar-se davant l'ajuntament de Tordera ho faran entre els dies 16 i 18 de setembre també en horaris de matí i segons recull la citació.

Per agilitzar el procés, el Ministeri de Foment procedirà a realitzar aquestes expropiacions forçoses mitjançant el procediment especial d'urgència que s'estableix a l'article 52 de la Llei d'Expropiacions Forçoses. Així, les citacions que tindran lloc entre els dies 19 i 20 de setembre corresponen a la fase d'aixecament de les Actes Prèvies d'Ocupació, on es fixarà el valor dels béns i drets expropiats. En concret, es durà a terme una descripció detallada del bé o dret, les manifestacions de les parts per determinar els drets afectats, el seu abast, la seva titularitat i el seu valor, així com els perjudicis causats per la ràpida ocupació. Els afectats han de presentar-s'hi personalment o enviar una persona degudament autoritzada, i poden anar acompanyats d'un notari i un pèrit, amb les despeses a càrrec seu.

Així, es durà a terme l'ocupació dels terrenys i començaran les obres d'ampliació de la capacitat de la via, que consistiran en la construcció d'un segon carril, i en alguns trams d'un tercer, en cada sentit de la marxa. Aquesta obra, però, no comporta la construcció de tota la infraestructura d'un desdoblament.



Un projecte encallat

El projecte de remodelació d'aquesta via es remunta al 2009, quan el govern del PSOE en va aprovar el desdoblament. L'obra finalment no es va executar i, amb l'arribada del PP, la ministra de Foment va anunciar que no tiraria endavant. Finalment, es va aprovar el 2016 un nou projecte que consistia en el condicionament de la via per ampliar-ne la capacitat. Aquest tram no és l'únic que ha costat anys de tirar endavant. La via entre Sils i Maçanet, per exemple, va tardar més de 15 anys a executar-se, durant els quals es van produir diversos canvis de govern, aturades per la crisi econòmica i retards de tota mena.

Els treballs, que se centren en un tram de 7,3 quilòmetres, es van licitar al mes de gener d'enguany per un import de més de 24,47 milions d'euros. Les actuacions previstes inclouen la rectificació de revolts per poder circular a 80 quilòmetres per hora, la remodelació de les interseccions ja existents i l'adaptació de vies i camins de servei. També es construiran dos nous viaductes i es faran dues obres de drenatge singulars per a les rieres de Valldemaria i la Torderola.