Girona, una de les zones de Catalunya amb més senglars

La Generalitat calcula que a les comarques gironines hi ha 25 senglars per quilòmetre quadrat. Es tracta d'una de les zones de Catalunya on hi ha més densitat d'aquests animals, que sovint s'acosten als nuclis urbans. Per intentar fer baixar la població, que es considera una plaga, la Generalitat aquest mes d'abril va posar preu a cada senglar abatut: 50 euros per animal.

Es tracta d'una mesura controvertida i que hauria de beneficiar els caçadors de quatre comarques gironines (Alt Empordà, Garrotxa, Gironès i Pla de l'Estany) i alhora és una eina per prevenir la possible entrada de la pesta porcina. Durant l'any passat es van matar uns 22.000 exemplars a les comarques de Girona i fa pocs dies els caçadors asseguraven a l'agència de notícies ACN que la població està baixant gràcies a les batudes que fan d'aquests animals al llarg dels últims temps i que també tenen per objectiu que els animals no destrossin els camps.