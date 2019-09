L'ACM vol treure la vigilància dels mossos als jutjats

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) reclama al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que tregui la vigilància permanent dels Mossos d'Esquadra als jutjats, pertanyent al dispositiu Toga que es va posar en marxa al febrer. Per fer pressió, l'ACM ha redactat una carta que ha fet arribar als alcaldes dels 53 municipis catalans on hi ha jutjats –nou d'ells a les comarques de Girona– amb l'objectiu que l'enviïn al president del TSJC, Jesús María Barrientos.

Al mateix temps, l'entitat municipalista també ha elaborat una moció que demana la fi del dispositiu policial i que adreçarà a totes les poblacions catalanes per tal que, si els sembla oportú, l'aprovin en els respectius plens municipals.



Els arguments

El president de l'ACM, David Saldoni, argumenta que la mesura «hipoteca més de mig miler d'agents dels mossos permanentment, atès que en alguns jutjats s'ha de fer guàrdia mentre la institució judicial està en funcionament, però en d'altres s'ha de fer les 24 hores del dia».

A banda dels municipis amb jutjat, la petició també s'ha fet arribar a la resta perquè –segons explica Saldoni– «els mossos surten d'àrees bàsiques policials que cobreixen tot el territori i, per tant, tots els pobles i ciutats en resulten afectats».

El president del TSJC va ordenar la vigilància després que alguns CDR aboquessin fems i escombraries davant d'algunes seus judicials en protesta pel judici derivat de l'1 d'octubre, a finals de l'any passat.