Un home de 52 anys mor atropellat per un vehicle a l'N-II a Vidreres

Un vianant va morir atropellat per un cotxe la matinada d'ahir a l'N-II a Vidreres, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre pocs minuts després de les cinc d'aquest diumenge al quilòmetre 693 de l'N-II, a tocar de l'encreuament amb la C-35, de Maçanet a Llagostera. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme que circulava en sentit Girona va atropellar un vianant, que ha mort in situ com a conseqüència de l'accident.

La víctima, G.T., era un home de 52 anys, de nacionalitat maliana i veí de Vidreres. El conductor del cotxe, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'hospital Santa Caterina de Salt.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers i dues ambulàncies del SEM.

Pel que fa a l'afectació viària, l'N-II es va tallar en sentit nord i es va circular a través de pas alternatiu durant gairebé tres hores.

Amb aquesta ja són 5 les víctimes per atropellament a les comarques gironines des de l'inici d'any, i n'hi podria haver un sisè en cas que els Mossos d'Esquadra de Girona determinin que l'home localitzat mort el 22 d'agost a Capmany, al costat de l'N-II, va morir també a causa d'un atropellament.

Els vianants són un col·lectiu fortament castigat aquest 2019. Des del SCT es va engegar una campanya de prevenció, que finalitzava ahir diumenge, que posava el focus en la protecció dels vianants, el col·lectiu més feble de la mobilitat. L'acció policial se centrava a combatre les infraccions dels conductors dels diferents tipus de vehicles que posin en perill la integritat dels vianants. A més, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local s'encarregaran de vigilar les conductes antireglamentàries que puguin originar perjudicis a les persones, així com de detectar les infraccions relacionades amb els semàfors i passos de vianants. El SCT demana als vianants que es desplacin per la via pública amb la màxima atenció i respectant totes les normes establertes. A més, si inevitablement s'han de desplaçar fora de nucli urbà, també recorda que està prohibida la circulació de vianants per autopista i autovia.

A tot Catalunya, durant aquest 2019 han mort 19 persones atropellades en zona urbana i set, en zona interurbana.