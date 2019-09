Qui recorda «Joc de trons»?

Aquest mes de setembre es compleixen quatre anys del rodatge de la sèrie a la ciutat i poca cosa en queda, tret dels records. Només un 5% dels turistes que fan nit a la ciutat de Girona són conscients que va ser un escenari de la sèrie americana de Joc de trons.

El setembre de 2015 la ciutat de Girona vivia una de les efemèrides de l'any després que el Barri Vell es convertís en l'escenari de la sèrie americana Joc de trons. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, ha recordat aquell moment com uns dies en què van «començar a creure en la importància que tenia» aquella fita. Segons Carreras, el rodatge suposava «una campanya de promoció que no es podia pagar». Quatre anys després d'aquell rodatge Carreras ha lamentat que només quedi «la il·lusió» de l'efemèride. L'hoteler ha assegurat que la repercussió internacional va pesar i «entre tots» no han «sabut treure'n tot el rendiment» econòmic que podrien haver aconseguit. Si bé Carreras ha recordat que hi ha altres ciutats espanyoles que segueixen vivint del rodatge, a la ciutat de Girona només un 5% dels turistes que dormen als hotels ho recorden. Per la seva banda, la vicepresidenta de l'Associació de Guies Turístics de Girona, Cristina Caravaca, ha explicat que ells van crear una visita específica de la sèrie i que encara hi ha gent que la demana. «En fem un parell cada mes», ha detallat. Aquesta visita consta d'una ruta per les localitzacions que van sortir als capítols de la sisena temporada de la producció americana. En aquesta visita, els guies turístics mostren captures de les escenes de la sèrie davant de cada localització. Tot i això, Caravaca ha explicat que «cada vegada va a menys» l'interès per aquestes visites. «Em sorprèn que encara aquest estiu hi havia gent que ho preguntava», ha afegit la vicepresidenta, «sobretot tenint en compte que la sèrie s'ha acabat».

Per a Josep Carreras, un dels motius de no rendibilitzar prou el rodatge de la sèrie és que «la ciutat va quedar eclipsada per l'ascens a Primera» de l'equip de futbol de la capital gironina. Segons el president de l'Associació d'Hostaleria, aquest fet era «socialment més proper» i va comportar deixar de parlar del rodatge. De tota manera, Carreras ha assegurat que Girona en va treure rendiment econòmic durant el primer any. «Aquell estiu va ser molt potent», ha assegurat l'hoteler, perquè «molta gent visitava Barcelona i s'escapava una nit per veure les localitzacions». Segons Josep Carreras, venien turistes procedents del Japó, de Nova Zelanda i dels Estats Units. Ara, la majoria dels turistes no ho recorda.