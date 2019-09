Diada 2019: Tots els actes de les comarques gironines

Girona

11.00 h - Acte institucional a l'Auditori Josep Irla. Amb la presència de Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i Pere Vila, delegat del Govern de la Generalitat. L'acte es tancarà amb música de Jordi Molina.

9.30 h - Esmorzar popular al Cul de la Lleona. Tot seguit, manifestació fins a la plaça del Vi. Organitza la CUP

Blanes

9.00 h - Xocolatada popular a la plaça dels dies feiners. A càrrec de l'associació Rialles

11.00 h - Hissada de la senyera a l'Ajuntament de Blanes. Seguidament, es cantarà Els Segadors

11.20 h - Ofrena floral al Monument Lluís Companys

20.00 h - Sardanes amb la Flama de Farners, al Banc dels músics del Passeig de Mar

Figueres

10.00 h - Ofrena floral al Monument Drets del Poble a la plaça Frederic Marès, amb la Coral Polifònica de Figueres. Amb els parlaments de David Pujol, d'Òmnium Cultural i Xixon Heras, filòloga. Organitza Òmnium Cultural amb l'Ajuntament de Figueres

Lloret de Mar

10.00 h - Trobada de Puntaires al passeig Verdaguer

11.45 h - Ofrena amb senyera floral a la plaça de la Vila. Seguidament parlament de l'alcalde de Lloret i cant dels Segadors amb la Coral

Olot

10.00 h - Hissada d'estelada gegant davant l'Ajuntament d'Olot. Seguidament es farà el ball d'homenatge, lectura del manifest i cant de les corals olotines. Organitza ANC i Òmnium Cultural

Palafrugell

10.30 h - Cercavila a la plaça Nova

11.00 h - Jornada castellera als Jardins de Can Bech

11.50 h - Parlaments, hissada de bandera i Cant dels Segadors als Jardins de Can Bech

12.30 h - Sardanes i vermut popular als Jardins de Can Bech

Palamós

11.00 h - Cercavila des de l'Ajuntament fins a la plaça Catalunya, amb els Gegants i Grallers de Palamós.

11.30 h - Lectura de manifest i hissada de bandera. Tot seguit, el cant dels pobles amb les corals palamosines, ofrena floral i cant dels Segadors.

Ripoll

11.00 h - Galejada dels Pedrenyalers i Trabucaires de Ripoll a la plaça Abat Oliba. Seguidament al Monestir de Santa Maria, benvinguda a càrrec de les autoritats, i intervenció de Carme Solé, Premi Nacional de Cultura 2012 i Creu de Sant Jordi 2006. Tot seguit, Ofrena a la Tomba de Guifre el Pilós, fundador de la Nació Catalana amb l'acompanyament musical de Jaume Escala.

11.30 h - Sardanes amb la cobla Sol de Banyuls. A la plaça de l'Ajuntament

Sant Feliu de Guíxols

9.00 h - Ofrena floral a la tomba del president Irla al cementiri Municipal, amb l'actuació de l'orquestra de Cambra de l'escola de Música Municipal.

De 10.00 a 12.00 h - Visita oberta a la senyera Rafel Patxot a la Sala de Plens de l'Ajuntament

11.00 h - Parlaments i manifest a la plaça del mercat 1 d'Octubre.

13.00 h - Ofrena floral al bust del President Irla a la Rambla Generalitat