Un festa «rave» a Llagostera acaba amb 25 denúncies per possessió de drogues i armes

La Policia Local de Llagostera ha interposat 25 denúncies per possessió de drogues en una festa il·legal, una rave, al mig del bosc que es va fer durant la nit i la matinada de dissabte a diumenge.

En el transcurs d'aquesta festa celebrada a una zona coneguda popularment com a «quatre parets», situada entre Llagostera i Tossa de Mar, els agents van intervenir diverses quantitats de marihuana, haixix, èxtasi, LSD i cocaïna i van aixecar actes per suposades infraccions de la llei 4/2015 de seguretat ciutadana. A més, la Policia Local també va interposar tres denúncies per tinença d'armes reglamentades, navalles de més d'11 centímetres.