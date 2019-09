La presència del mosquit tigre s'allargarà a causa del canvi climàtic

La manca de pluges i l'estiu calorós registrat enguany han facilitat la propagació del mosquit tigre més temps de l'habitual.

Els experts anunciaven una eclosió del mosquit a partir de la segona quinzena d'agost fins a mitjans de setembre, però les condicions climatològiques han allargat aquesta data a finals de novembre.

Segons Eduard Marquès, responsable del Servei de Control de Mosquits de la badia de Roses i del Baix Ter, «es tracta d'una espècie tropical que té la possibilitat de sobreviure a l'hivern, per això el considerem invasiu».

Marquès explica que després de l'acumulació de les altes temperatures que s'han aplegat al mar, tindrem un hivern de temperatures suaus. «Aquest estiu les temperatures han estat tres graus per sobre la mitjana; aquesta temperatura acumulada al mar, anirà cedint i suavitzarà el clima. Abans al novembre s'aturava l'activitat del mosquit, però aquest any, tot i ser una espècie tropical, preveiem que s'allargarà més la seva activitat. Quan s'arriba als 11 graus o per sota és quan s'atura l'activitat».

Les xifres de possibles mosquits tigre notificats a través de l'aplicació de Mosquito Alert (gestionat per ICREA, el CSIC i CREAF) mostren que aquest estiu no ha estat problemàtic a les comarques gironines.

Les dades a la primera quinzena d'agost informaven de 32 observacions ciutadanes. Avui dia en són 36 a la província de Girona, majoritàriament a Banyoles, Sant Feliu de Guíxols i Girona ciutat. Des de principis d'any se n'han registrat una seixantena, i hi ha hagut un total de 354 observacions ciutadanes a tot Catalunya. Marquès explica que de moment al Ripollès no tenen constància que se n'hagi registrat cap per les baixes temperatures.

Del 2014 al 2018 es van registrar 212 observacions de mosquit tigre a la demarcació de Girona i 30 observacions de llocs de cria. Girona va ser segon municipi amb més observacions validades després de Barcelona. Girona, Blanes i Palafrugell van ser els municipis més afectats.

El mosquit tigre, científicament conegut com a Aedes albopictus, és una espècie invasora provinent d'Àsia i té un radi d'acció relativament curt, d'uns 400 m del lloc de cria. «En un període curt de temps podran arribar altres espècies d'origen tropical que ens envairan a causa de la globalització», explica Marquès. «Els mosquits tigre viatgen en forma d'ou, en contenidors i avions; l'entrada de tantes espècies asiàtiques es dona pel comerç asiàtic».

Marquès explica que actualment s'ha trobat una nova espècie asiàtica. «Aquest any es va descobrir l'espècie Aedes japonicos, que és més de clima fred i de muntanya. Aquest insecte va entrar per Astúries. És un mosquit que té capacitat vectorial de transmetre malalties i és molt possible que es reprodueixi per la banda de la muntanya, tant a la zona del cantàbric com del Pirineu».

Els mascles no piquen. Les femelles, però, sí que s'alimenten de sang. Dipositen els ous en la paret interna de recipients que contenen o poden contenir petites quantitats d'aigua. Per això, Eduard Marquès recomana tenir controlats els recipients on es pugui acumular l'aigua als habitatges com les plantes ornamentals o els testos, l'aire condicionat o els bidons dels horts. «Són punts de recollida de l'insecte. S'han de buidar d'aigua o tapar-los amb una mosquitera o hermèticament».

«La via pública compta amb uns punts que són els de recollida d'aigua pluvial: els embornals, que és on més crien. Per exemple, a Girona, que té un creixement vertical, és molt important tenir els embornals tractats», explica Marquès.

La seva picada no es diferencia de la d'altres mosquits. No obstant, acostuma a ser més insistent i agressiu. Marquès explica que a finals de temporada es mostren més agressius. «No sabem molt bé perquè però es demostra que piquen més i que tenen actitud més agressiva».

Des de l'any 2008 Dipsalut i la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Servei de Control de Mosquits de la badia de Roses i el Baix Ter, amb la col·laboració de l'Agència de Protecció de la Salut, desenvolupen el Programa de Vigilància del Mosquit Tigre per tal de lluitar contra aquesta espècie.