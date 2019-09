El temporal deixa enfarinades a les comarques gironines

La neu ha fet aparició a les cotes més altes de la província. El temut primer temporal de la tardor no ha provocat grans inundacions o precipitacions importants però sí ha portat, tot i que tímides, les primeres enfarinades de la temporada. Les estacions d'esquí de la Molina i la Masella han quedat cobertes per la neu en les seves cotes més altes i les tempestes han estat en forma de neu a llocs d'altura com el refugi d'Ulldeter, al municipi de Setcases.





Ha arribat la neu a les cotes altes de #LaMolina. Primeres imatges de neu i només estem a setembre! pic.twitter.com/DZFRVSBQNE — La Molina (@SnowLaMolina) September 10, 2019