El tram gironí de l'AP-7 farà proves per avançar en els vehicles autònoms

El tram gironí de l'AP7 entre Vilademuls i Salt serà a partir de dijous i fins diumenge, escenari de les proves del projecte europeu INFRAMIX per al desenvolupament de vehicles autònoms. Per realitzar els testos, que formen part d'un projecte de la companyia Autopistas, vinculada a Abertis, s'emprarà el carril dret en direcció sud des de les 9.30 del matí fins les 17 h. Així està indicat amb pintura i diversos cartells que s'han instal·lat a la via per senyalitzar el tram, i que han captat l'atenció de diversos usuaris. Tot i això, l'empresa confirma en una conversa amb el Diari de Girona que el carril seguirà obert durant tot el dia als conductors, que hi podran seguir circulant amb normalitat.

El projecte d'Autopistas forma part d'una iniciativa europea en què participen 11 entitats diferents i que compta amb un pressupost de 4,5 milions d'euros. La tasca de la companyia espanyola, en concret, tracta de desenvolupar la comunicació entre la infraestructura viària i els vehicles autònoms, és a dir, desenvolupar una tecnologia per tal que el sistema dels automòbils sigui capaç de reconèixer els senyals de trànsit i interpretar-los per poder actuar. Per poder-ho portar a la pràctica, la companyia ha instal·lat tecnologies de detecció, com ara sensors i comunicació 5G, al lloc de les proves. També ha liderat la creació de nova senyalització i altres elements físics per provar la coexistència de vehicles convencionals amb d'altres d'automatitzats. A més, s'ha treballat en nous protocols de seguretat.



Les proves

Els experiments que començaran dijous no comptaran encara amb la participació d'un vehicle autònom, ni està previst que n'utilitzin més endavant. «No és l'objectiu d'aquest projecte, sinó que pretenem dissenyar, actualitzar, adaptar i provar models d'autopistes capaços de gestionar el període de transició entre vehicles i convertir-se en la base per als sistemes de transport automatitzat del futur», expliquen fonts d'Autopistas. Per a aquesta prova s'utilitzarà un vehicle normal dins el qual hi haurà un conductor professional i un copilot. La tecnologia que s'ha instal·lat al tram enviarà informació a través del núvol fins a un dispositiu que estarà en mans del copilot, que indicarà al conductor com procedir. Una vegada fetes totes les proves per assegurar una mobilitat autònoma, fluida i segura, Autopistas posarà el «tram pilot» a disposició de marques i empreses perquè hi puguin provar prototips de cotxes sense conductor.

Durant els testos es provaran tres escenaris: l'assignació dinàmica de carril, obres en l'autopista i embús de trànsit. En el primer marc, l'objectiu és avaluar l'obertura d'un carril dedicat a vehicles autònoms i la senyalització que es pot observar durant el circuit a través dels panells situats al voral, els panells digitals situats als pòrtics, la pintura del carril dedicat i la pantalla del vehicle o dispositiu assignada per a aquesta finalitat. En l'escenari de les obres a l'autopista es busca observar la senyalització tant dels panells com de la missatgeria variable, així com en la senyalització dels vorals prèvia a l'inici de l'obra. A més, en funció del vehicle assignat, es podrà observar també la senyalització a la pantalla o al dispositiu de l'automòbil. Finalment, en l'escenari de l'embús, l'objectiu és avaluar l'aplicació d'estratègies de control de trànsit que, actuant en temps real sobre la velocitat a la qual han de circular els vehicles, la distància de seguretat entre ells i el suggeriment de canvis de carril, ajudin a millorar el flux de trànsit i la seguretat viària.

El tram de Girona és l'únic en tot l'Estat on es duran a terme aquestes proves. Va ser escollit per Autopistas perquè disposa de quatre carrils i forma part del corredor mediterrani, una infraestructura que la Unió Europea considera prioritària, fet que obre la porta a l'entrada de finançament comunitari de projectes pensats per millorar la mobilitat per carretera.

El projecte d'I+D, batejat amb el nom d'Inframix ( Road Infrastructure ready for mixed vehicle traffic flows), està pensat sobretot per aplicar a autopistes però els resultats més importants també es podrien implementar a carreteres urbanes. La subvenció total concedida al projecte ascendeix a més de 4,5 milions d'euros, dins del marc de l' European Union's Horizon 2020, el programa que engloba els projectes de desenvolupament i innovació promoguts i subvencionats per la Comissió Europea. Pretén assentar les bases d'un futur test site referent per al vehicle autònom i ITS cooperatiu, així com proporcionar dades i coneixement necessaris per al desenvolupament de futurs serveis i models de negoci associats. Les conclusions i detalls de les proves fetes a l'AP-7 a Girona es donaran a conèixer a Àustria el mes vinent.