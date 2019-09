Portbou (Alt Empordà) i la Tosa d'Alp (Cerdanya) han registrat avui ratxes de vent de més de 100 km/h. Mentre la pluja comença a remetre de les comarques gironines, el gregal bufa amb intensitat en diferents comerques catalanes.





Continua bufant el vent de gregal amb força sobretot a zones elevades i a la Costa Central. La precipitació va quedant restringida al terç sud i a l'extrem nord-est. pic.twitter.com/snyHShO5dC — Meteocat (@meteocat) September 11, 2019

Els Bombers de la Generalitat han atès aquesta nit un total de 206 avisos a Catalunya per incidències causades per la pluja i principalment pel vent.La comarca del Maresme, el nord i el sud de l'àrea metropolitana de Barcelona i la província de Girona han estat les zones on s'han registrat més incidències, encara que cap de gravetat, han assegurat fonts dels Bombers de la Generalitat.Objectes o arbres caiguts a la via, incidències amb tendals així com inundacions en baixos han estat algunes d'aquestes incidències que han atès els bombers.