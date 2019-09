El temporal arriba desgastat a Girona però la tempesta elèctrica deixa 1.399 llamps

Els llamps van ser els protagonistes de la matinada de dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) en va enregistrar 1.399 a la província de Girona, 1.243 entre núvols i 156 núvol a terra. Quan els llamps es produeixen en un núvol amb molt desenvolupament vertical es coneix com «entre núvols»; en canvi, «núvol a terra» és quan el llamp es dona entre el núvol i la superfície de la Terra.

La comarca amb més afectació de llamps va ser la Selva, amb 463 entre núvols i 56 núvol a terra, seguit del Ripollès, amb 188 entre núvols i 17 núvol a terra, i de la Garrotxa, amb 167 entre núvols i 22 núvol a terra. Al Gironès es van registrar 123 llamps entre núvols i 13 núvol a terra, menys que al Baix Empordà, que comptava amb 134 entre núvols i 17 núvol a terra. El Pla de l'Estany va ser la comarca amb menys afectació: 24 entre núvols i 5 núvol a terra. L'Alt Empordà comptava amb 68 llamps entre núvols i 17 núvol a terra i la Cerdanya, amb 76 entre núvols i 9 núvol a terra. En general, l'activitat elèctrica va ser molt alta. La Xarxa de Llamps del Servei Meteorològic de Catalunya va enregistrar un total de 36.777 llamps entre núvols i fins a 5.247 llamps de núvol a terra a tot Catalunya.

La predicció meteorològica apuntava abundants inundacions que van donar pas a l'activació del pla Inuncat per part de Protecció Civil. Les precipitacions, però, es van mantenir mar endins sense generar registres significatius. Els registres més destacats es van donar a Barcelona, on es van superar els 30 mm. Els ruixats del prelitoral, avançant en direcció nord-est, van acabar arribant a les comarques gironines. A Santa Coloma de Farners (Selva) es van acumular 27,3 mm; a la Vall d'en Bas (Garrotxa), 26,8 mm; a Monells (Baix Empordà), 24,7 mm; a Anglès (Selva), 26,8 mm, i a Girona, 22,1 mm. Ahir al migdia es rebaixava el pla Inuncat a prealerta, ja que les noves previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indicaven que el front de precipitacions més intenses ja havia passat coincidint amb el període de matinada. La pluja no va ocasionar incidències en el transport públic ni tampoc a la xarxa viària, però hi va haver afectacions en el subministrament elèctric de 636 abonats a Sant Pere Pescador, que ahir a la tarda ja estava restablert. L'Agència Catalana de l'Aigua va destacar, durant la reunió del comitè tècnic d'ahir al matí, que els rius i rieres es trobaven en situació de normalitat.



Activació del Pla Ventcat

Les tempestes han portat associades ratxes de vent fort i la baixada de temperatures ha estat notable. Protecció Civil va activar ahir al migdia el Pla Ventcat ateses les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, que indicaven fort vent durant la matinada i el dia d'avui, especialment a tota la façana litoral. Segons l'SMC, poden donar-se cops de vent de més de 90 km/h de component nord i est.

Segons informava Bombers, ahir es van produir diverses incidències a causa del vent. A Roses (on la ratxa màxima de vent era de 70,9 km/h), a l'avinguda de Rhodes, es va desprendre la xemeneia de l'establiment McDonald's. Com que estava mig caiguda, el cos d'emergències va tallar la circulació per extreure-la tota. A Santa Coloma de Farners (on la ratxa màxima de vent era de 29,2 km/h), a la carretera de Sant Hilari al quilòmetre 14, existia el perill de la caiguda d'unes branques enganxades al tronc d'un arbre i el cos les va tallar. A Quart (amb una ratxa màxima de vent a Girona de 37,4 km/h), a la ruta del carrilet els Bombers van procedir a la retirada d'un arbre, que a causa de la seva caiguda havia malmès un fanal. I a Lloret de Mar, al carrer Montverd, els Bombers tallaven un arbre que havia caigut damunt d'uns cables de telefonia.

Pel que fa a l'estat del mar, es van donar onades considerades de forta maror a l'Alt Empordà nord d'1,7 metres; d'1,4 metres a l'Alt Empordà sud; de 2,4 metres al Baix Empordà i de 2,2 metres a la Selva.

Per demà no es preveuen precipitacions i pujaran les temperatures lleugerament.