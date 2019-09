USOC critica el «poc interès» del Govern a mantenir la base de Ryanair a Girona

El sindicat USOC va criticar ahir el «poc interès» del Govern a mantenir la base de Ryanair a Girona i va lamentar que Inspecció de Treball no hagi aixecat acta davant de les «vulneracions» de l'aerolínia amb els treballadors durant la jornada de vaga a l'aeroport de Vilobí.

Ho va denunciar ahir en un comunicat on lamenten la postura de la Generalitat envers l'anunci de l'aerolínia d'abandonar Girona. El sindicat sosté que el Govern té una actitud «passiva» i que el centenar de treballadors amenaçats per l'anunci del tancament de la base d'operacions a Girona s'han sentit «poc protegits» per part de l'autoritat laboral cap als treballadors que han exercit durant aquests dos caps de setmana de setembre el seu dret de vaga.

El sindicat assegura que l'empresa ha comès il·legalitats durant les primeres jornades de vaga, i lamenta que Inspecció de Treball no hagi aixecat cap acta. Concretament denuncien que han rebut amenaces per part de la direcció de l'aerolínia, que s'ha substituït el personal en vaga amb altres treballadors de bases estrangeres i també l'aplicació d'uns serveis mínims que consideren «abusius».

Fonts del Departament de Treball, de qui depèn Inspecció de Treball, van assegurar que si no s'ha aixecat cap acta és perquè «no s'han detectat irregularitats», i van recalcar que l'aplicació dels serveis mínims durant les jornades de vaga és competència del Ministeri de Treball en tractar-se de vagues estatals. En aquest sentit, tot i admetre aquest postulat, el sindicat considera que «la Generalitat té repartides les competències amb l'Estat, i s'ha de posar les piles en la part que li pertoca en matèria laboral i en la gestió aeroportuària», subratlla.



Noves reunions

USOC es reunirà demà amb els Serveis Territorials de Girona de la Generalitat, després d'haver-ho fet ja en diverses ocasions, per tal de conèixer les seves actuacions previstes per tal d'evitar el tancament de la base a l'aeroport. El sindicat assegura que també manté converses amb l'Estat.

Pel que fa al futur de l'aerolínia a l'aeroport, el sindicat es mostra esperançat: «Tenim confiança que s'eviti el tancament de la base a Girona», sostenen, ja que «Ryanair és una companyia molt poc clara, i no ens acabem de creure que aquesta mesura extrema s'acabi fent efectiva. No entenem quin interès té la companyia a fer marxa enrere en bases com la de Girona o les de les Canàries, amb la gran afluència de viatges que tenen», asseguren.