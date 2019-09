L'episodi de vent i pluja deixa arbres caiguts i onades de dos metres

L'episodi de pluja que es va encetar aquest dilluns a Catalunya i a les comarques gironines, on ahir s'hi va afegir el vent, va provocar durant la matinada d'ahir una allau d'incidències concentrades sobretot al litoral de l'Alt Empordà i de la Selva. Els Bombers van registrar durant el dia d'ahir una quarantena d'avisos a la província relacionats amb la pluja i el vent, la majoria (24) dels quals van efectuar-se durant el matí. El fort temporal va provocar onades que en alguns punts de la Costa Brava com l'Escala, Blanes i Tossa de Mar van superar els dos metres i a la Costa Daurada els 2,5, i van deixar platges sense sorra al Maresme.

Les ventades van provocar desperfectes a l'arbrat, i es van veure moltes imatges d'arbres caiguts a vorals i branques als carrers. A Blanes un arbre va arribar a caure sobre un vehicle aparcat, que juntament amb Tossa de Mar van ser els municipis on els Bombers van haver de realitzar més serveis, però també van actuar a Roses per unes tanques despreses, a Brunyola per un arbre tombat en uns cables de telefonia, i a Santa Coloma de Farners i a Sant Miquel de Campmajor per arbrat caigut a la via. A Girona també es van veure branques al carrer Bacià i a l'avinguda Lluís Pericot. Més enllà de danys causats per branques i altres obstacles als carrers, el cos d'emergències també va fer actuacions de prevenció a façanes per evitar despreniments, tot plegat sense haver de lamentar ferits. Pel que fa a Catalunya, la majoria d'actuacions dels Bombers van produir-se al Maresme, on les ratxes de vent a l'estació del Meteocat de Cabrils van arribar a 95 km/h, un màxim que feia 9 anys que no s'assolia.

Al llarg del dia el vent va començar a remetre, i de fet a mitja tarda Protecció Civil ja va desactivar el pla Ventcat després de mantenir-lo durant 24 hores per les ventades de més de 100 quilòmetres per hora previstes durant la jornada i sobretot al matí al litoral català.



Ratxes de vent i pluja

Al llarg del matí d'ahir el vent encara persistia i, de fet, les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) van registrar ventades de més de 70 km per hora a diversos punts del Pirineu, on a més es van registrar les màximes més elevades de la jornada, de més de 100 km/h. El puig Sesolles (1.668 m), al Vallès Oriental, va patir ventades de 119,5 km per hora; i la Tosa d'Alp (2.500 m), a la Cerdanya, de 103 km per hora.

A Portbou es van veure ratxes de més de 100 km per hora i al pantà de Darnius-Boadella, de més de 90 km. Roses i Castell d'Aro també van assolir màximes per sobre dels 70 km/hora, amb 73,4 i 71,3 km/h, respectivament. Segons recull el Meteocat, les pluges que han caigut des de dilluns han deixat les acumulacions més destacades a la ciutat de Barcelona (més de 70 mm) i al Maresme (més de 60 mm a Canet de Mar i 56 a Arenys). Els cims de Núria i Ulldeter van acumular 40,3 mm i 40,2 mm respectivament.