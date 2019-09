El Bell-lloc afirma que si el Govern els treu la subvenció, cometrà «un acte il·legal»

L'escola Bell-lloc de Girona va arrencar el curs ahir, com la resta de centres de Catalunya. La diferència és que aquest podria ser l'últim que sigui concertat, si prospera la voluntat d'Educació de retirar el concert econòmic als centres que separen els alumnes per sexe i als que cobren quotes «desproporcionades».

El cap d'estudis del Bell-lloc, Enric Vidal, va afirmar que estan «tranquils» perquè creuen que la retirada del concert «és cometre un acte il·legal». Vidal va assegurar que els «empara» la Llei d'Educació de Catalunya i diverses resolucions judicials, ja que «els tribunals han reconegut la plena legitimitat dels centres que diferencien per sexe a rebre finançament públic». Per tot això, des de l'escola –només per a nois– van demanar a Educació que no faci més «brindis al sol» amb «declaracions polítiques» sobre la retirada dels concerts a centres com el seu i abordi els «problemes reals» del sistema educatiu català.

Per a Vidal, el principal problema actual és «l'infrafinançament de l'escola pública», ja que falten recursos per garantir un accés a tots els alumnes amb necessitats especials o per eliminar alguns dels barracons que hi ha a Catalunya. Per això, el cap d'estudis va insistir que «el problema no són els dotze centres» als quals Educació vol retirar el concert.

Tot i així, els responsables de l'escola van lamentar que es creï un «neguit» en la societat i Vidal va afirmar que «aquests brindis al sol ens creen una situació de desmatriculació». Es tracta de famílies que «voldrien venir, però ni s'ho plantegen» per si la Generalitat els retira l'aportació pública.

De fet, l'Àngeles és l'àvia d'un dels alumnes que va al Bell-lloc i va explicar que a casa estan pendents de la decisió final del Departament sobre la retirada del concert. De tota manera, té clar que «si ens hem d'estar d'alguna cosa per pagar l'escola, ho farem».

No és el cas de la Maria Estela Radou, qui va assegurar que si el curs que ve Educació retira el suport econòmic al centre, hauran de canviar el seu fill d'escola perquè «no ens ho podem permetre».

Tot i així, la majoria de pares no acaben d'entendre «quin és el problema» amb l'escola per retirar les ajudes. En Narcís Cart va afirmar que «a alguns països d'Europa estan tornant a dividir els alumnes per sexe». Per la Nelly Barczi, la Generalitat ho fa per «la religiositat», tot i que no està d'acord que s'apliqui aquest criteri. Per la seva banda, l'Àngeles va considerar que és una «repressió» a aquest model educatiu.