Comencen les proves de conducció autònoma al tram gironí de l'AP-7

Les proves de conducció autònoma del projecte Inframix van començar ahir en el tram gratuït de l'AP-7 que va des de Vilademuls fins a Girona sud. La jornada es va desenvolupar amb absoluta normalitat i sense incidències, tal com confirmen fonts d'Autopistas. Pel carril dret en direcció sud, senyalitzat per a aquesta finalitat, van circular-hi des de les 9.30 fins les 17 h els cinc vehicles emprats per als testos: tres BMW i dos d'Autopistas logotipats, que duien càmeres. Els vehicles anàven equipats amb els dispositius necessaris per posar a prova la infraestructura desenvolupada per l'empresa en aquest tram viari i la seva comunicació amb els vehicles autònoms. La tasca de l'empresa espanyola és desenvolupar la infraestructura viària necessària per donar suport a la coexistència de vehicles convencionals i automatizats. Aquests treballs continuaran avui i s'estendran fins diumenge. Comptaran avui al matí amb la visita del conseller de Polítiques Digitals i Empreses de la Generalitat, Jordi Puigneró.

El pilot en entorn real que s'està duent a terme posa a prova tres escenaris crucials en termes d'eficiència i seguretat en el trànsit: assignació dinàmica de carril, obres a l'autopista i embussos.