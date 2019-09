Més de 12.400 gironins perceben la renda garantida dos anys després de crear-se

Just dos anys després que la renda garantida de ciutadania entrés en vigor, a les comarques de Girona hi ha 12.419 persones que la reben, el 10% de tots els catalans que disposen de l'ajut –segons ha informat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquesta prestació econòmica, que ha de garantir recursos per als col·lectius més desfavorits, es va posar en marxa el 15 de setembre de 2017. Ara, d'acord amb el que estableix la llei, es modifiquen els imports a percebre i els llindars d'ingressos que es demanen per poder-hi accedir. Així, per exemple, les famílies de quatre membres podran optar a una prestació de 1.102 euros mensuals a partir de la nòmina de setembre.

En paral·lel, es modifiquen els límits d'ingressos per accedir a aquest ajut, de manera que el Govern preveu que s'ampliarà el nombre de beneficiaris, tenint en compte que fins ara el 40% de les denegacions es devien al fet que els sol·licitants no s'ajustaven al paràmetre d'ingressos establerts per la llei. Així, s'espera que es puguin superar els 124.193 beneficiaris actuals, que, segons l'executiu, representen un 16% més que al setembre del 2017.



Els nous imports

Les prestacions, doncs, seran de 644 euros per a les unitats familiars d'un sol membre; de 956 per a les de dos; 1.029 per a les de tres; 1.102 per a les de quatre i 1.181 per a les de cinc. El canvi d'import s'aplicarà a la nòmina de setembre, incloent la pujada dels 15 dies corresponents a aquest mes. A l'octubre, els beneficiaris ja rebran la prestació completa. Els nous imports suposen arribar al 97% de l'índex de renda de suficiència i, responent a la demanda del sector social, a principis de l'any vinent també es preveu que s'aprovi el reglament de la RGC.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va reconèixer que l'augment de les quanties i dels llindars farà «ampliar l'univers» de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania, i va respondre a les crítiques d'algunes entitats pel que fa a la seva implementació tot assegurant que «tots tenim la voluntat que la implementació sigui el més ràpid possible».