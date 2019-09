Les proves de l'AP-7 posen els pilars de l'autopista «del futur»

La directora general d'Autopistas, empresa que aquesta setmana està duent a terme proves de conducció autònoma a l'AP-7, Anna Bonet, va afirmar ahir en una roda de premsa que «ens apropem una mica més a conduir de forma autònoma». INFRAMIX, el projecte que està duent a terme aquesta tasca, és l'acrònim d'«Infraestructura viària preparada per a fluxos de trànsit mixt» en anglès i ja explicita l'objectiu d'aquest projecte europeu que suma una inversió de més de 4,5 milions d'euros. Les proves de conducció autònoma es focalitzen ara en testar la transferència d'informació entre la carretera i els vehicles o dispositius de navegació. «Estem preparant la infraestructura per al futur», va subratllar Bonet, que va afegir que l'aplicació de les noves tecnologies de conducció autònoma suposa un «pas endavant molt important» i aquestes proves ajudaran a «veure quines són les necessitats».

Les proves duraran fins diumenge. Durant aquests dies, plantegen tres tipus de proves diferents per comprovar com responen els vehicles a la informació transferida des de la infraestructura. El primer dels escenaris és l'assignació de carril i consisteix a avaluar la reacció dels vehicles i els dispositius davant l'obertura d'un carril dedicat als vehicles autònoms i, també, com reben els usuaris dels cotxes convencionals la presència de la senyalització que ho indica.

La segona prova planteja la presència d'obres a la carretera transferint informació des de l'autopista i com apareix a la pantalla o tauleta electrònica del vehicle autònom. «Consisteix a veure com s'informa tant el vehicle convencional amb la senyalització com els receptors autònoms», va concretar el director d'Innovació d'Autopistes, Xavi Serra.

El tercer escenari és per avaluar l'aplicació d'estratègies de control de trànsit a temps real situant-se en una eventual presència d'embussos a la carretera amb indicacions sobre la velocitat a la qual han de circular els vehicles, la distància de seguretat entre ells i el suggeriment de canvis de carril per millorar la circulació i la seguretat viària.

Serra va exposar que l'AP-7 és una infraestructura «estratègica» i que, a més, ja ha anat incorporant antenes i altres tecnologies que contribueixen a crear els algoritmes necessaris per avançar en la conducció autònoma. Aquestes proves també han de contribuir a fer recomanacions a les administracions sobre com regular, quan arribi el moment, la presència de cotxes autònoms a les circulació viària.

El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va assistir ahir al matí als experiments. Durant la visita, va refermar el compromís de la Generalitat en continuar impulsant dues indústries estratègiques per al país: l'automoció i la tecnològica. En aquest sentit, va recordar que Catalunya i Occitània estan preparant una candidatura per accedir a fons europeus per desenvolupar un projecte de corredor mediterrani «intel·ligent». «El vehicle autònom ens portarà al futur», va concloure el conseller.