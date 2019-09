Una exposició a la Diputació de Girona explica la malaltia mental

Els nois i noies que formen part de la Fundació El Trampolí, que treballa per donar resposta a persones amb discapacitat psíquica, exposen al claustre de la Diputació de Girona, com cada any, la mostra Els meus colors. Alguns dels joves que han treballat en l'exposició van visitar divendres la seu de la Diputació per presentar la mostra, i ho van fer acompanyats del vicepresident de l'administració provincial, Albert Piñeira, i d'alguns dels seus familiars i amics. Aquest treball té l'objectiu de donar a conèixer la feina que els membres de l'associació fan als diferents tallers on assisteixen durant l'any. Entre totes les activitats que duen a terme els joves de l'associació, cada divendres a la tarda tenen l'oportunitat d'assistir a un taller de pintura de dues hores amb el pintor Jordi Bofill, de la Bisbal d'Empordà, municipi on està la seu d'El Trampolí. L'activitat pretén trencar amb els impediments que es troben les persones amb discapacitat psíquica a l'hora de realitzar activitats quotidianes i d'altres basades amb expressions artístiques i amb la cultura. Generalment els aturen els menysteniments, els prejudicis socials o la falta de referents. Tal com recull el web del centre, difícilment es troben obres de persones amb discapacitats, ja siguin mentals o físiques, en museus o cases de cultura.

Una altra finalitat d'aquestes exposicions és donar a conèixer la malaltia mental i fomentar la integració social i assistencial de les persones que la pateixen. En el cas d'aquest any, Els meus colors s'ha gestat sobre la base de la llibertat de triar els colors. Així, trasllada els espectadors a unes determinades emocions des de la connexió profunda de la naturalesa humana més pura i sincera.

L'associació El Trampolí compta actualment amb més de 60 usuaris i és un centre pioner a Europa que col·labora amb entitats d'àmbit nacional i internacional, compartint metodologies de treball i experiències. A més de la pintura, els joves que en formen part gaudeixen de desfilades, tallers setmanals de ioga, de cuina de manualitats, de magdalenes, posen una parada setmanal al mercat, i fan sortides, sopars i colònies.

L'exposició està oberta des del 2 de setembre i es podrà visitar fins al proper dilluns, dia 16 de setembre.