Una gran inundació deixaria la Garrotxa sense electricitat durant tres o quatre dies

El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa disposa d'un pla que analitza la capacitat de reacció de la comarca en tots els aspectes que poden sacsejar la vida de les persones. Es tracta de Pla de Resiliència de la Garrotxa 2017-2027 .

El pla exposa la capacitat de resistir de la comarca als efectes del canvi climàtic, la contaminació, els usos del sòl, els canvis en els cicles naturals, el repartiment de la riquesa, l'educació o la salut. Els objectius del pla són establir les eines de seguiment i de control per al compliment de les necessitats actuals sense comprometre la vida de les generacions futures. És a dir, la sostenibilitat. Així doncs el pla analitza tots els elements que ens faciliten la vida. Les comunicacions, l'electricitat, el gas, les telecomunicacions, la distribució dels aliments, els serveis de salut, la distribució d'aigua, l'educació, la seguretat i altres. A més, comptabilitza els recursos dels quals disposa la comarca per afrontar els grans impactes naturals i socials.

Els impactes analitzats són les nevades, les inundacions, els incendis forestals, els accidents mediambientals en els rius, les festes majors, els terratrèmols, els accidents de matèries perilloses, les fallides elèctriques i la fallida en el subministrament del combustible. El pla descriu les afectacions en cas d'una nevada de 10 a 30 centímetres. Compten els efectes en els centres de salut provocats per un augment de les relliscades. Els centres estaran fora de la normalitat durant dues hores en nevades de 10 centímetres i 6 hores en nevades de 30 centímetres. La neu també afecta els bombers i la policia, la xarxa de carreteres, les travesseres urbanes i la neteja viària. La recuperació estimada en tots aquests aspectes és de 2 hores en una nevada de 10 centímetres i 6 hores en una de 30 centímetres.

Les grans inundacions impacten en el servei de distribució de carburant que no cau però queda en serveis mínims. S'estima un temps de recuperació de 10 hores per una inundació amb un període de retorn de 100 anys i un tems de recuperació de 15 hores per un període de retorn de 500 anys.

Una gran inundació afectaria durant 10 hores els sistemes de cogeneració d'electricitat de les grans fàbriques i deixaria sense força elèctrica entre 3 i 4 dies les cases de la gent.

Els cossos d'emergències quedarien en serveis mínims durant 2 dies. La xarxa bàsica de carreteres i les travessers estarien afectades durant 10 hores. La xarxa de clavegueram, els col·lectors i les depuradores estarien inutilizats entre 10 hores i 48 hores. Els efectes d'un incendi forestal depenen de la intensitat i de la zona on es produeix. Afecta sobretot els serveis d'emergències i la xarxa bàsica de carreteres.

Un accident mediambiental al Fluvià pot deixar el sistema de distribució d'aigua aturat durant 3 dies. Es produeix per causa d'abocaments de substàncies nocives o tòxiques.



El cas d'una fallida elèctrica

Una fallida elèctrica en el conjunt de la comarca. L'impacte seria de 24 hores i afectaria tot el relacionat amb l'electricitat. Olot tornaria a tenir serveis d'aigua, electricitat, gas, serveis a les persones i distribució dels aliments vuit dies després d'haver patit els efectes d'un sisme comparable amb els d'Itàlia del 2009. En l'àmbit dels carburants, han estudiat els equipaments soterrats de les benzineres, dipòsits d'emmagatzematge de carburants i canonades de transport. Aquestes últimes serien les primeres afectades per un moviment del sòl. Els elements exteriors de les benzineres, sortidors i botigues, quedarien inservibles almenys durant 7 dies.

La comarca quedaria sense gas i electricitat, els centres mèdics i els serveis d'emergències reaccionarien d'immediat però sense normalitat. Fins i tot, la distribució de menjar quedaria aturada. Si fallés la distribució de carburants l'impacte duraria 8 setmanes. Tots els serveis quedarien afectats en un efecte cascada.