El gironí Isaac Padrós serà la primera persona cega en fer la volta a Menorca en caiac

L'activista social i estudiant de la Universitat de Girona (UdG), Isaac Padrós, serà la primera persona amb ceguesa que farà la volta a l'illa de Menorca amb caiac. Aquest dijous agafa un avió cap a l'illa i el diumenge pujarà a l'embarcació per començar un repte que compta amb un recorregut d'uns 160 km. Padrós anirà acompanyat d'un caiaquista expert que el guiarà cap a quin sentit remar i en quina direcció haurà d'anar. En total es preveu que l'expedició es divideixi en 13 etapes d'entre 15 i 20 km cada una d'elles. El gironí ha afirmat que aquesta sortida és un repte "per posar en valor les capacitats de les persones que tenen discapacitat". Les dates en què es farà el repte coincideix amb el cinquè aniversari de l'accident que va patir Padrós en què hi va perdre la vista.