Un miler de persones participen a Girona en la Marxa del Xuixo més multitudinària i solidària

Prop d'un miler de persones van participar, ahir, en la divuitena edició de la Marxa del Xuixo de Girona. La d'aquest 2019 ha «desbordat les previsions» de l'organització, que es mostra «orgullosa i satisfeta» de la resposta que ha tingut la ciutadania. Com cada any, els beneficis de la inscripció, que valia cinc euros, s'han destinat a la Fundació Oncolliga de Girona. La marxa popular va arrencar de la pista poliesportiva de la Vall de Sant Daniel, a les 10 del matí; van pujar fins al castell de Montjuïc i després van tornar al punt de partida, on els esperaven prop d'un miler de xuixos.



Xuixos solidaris

Una de les particularitats de la marxa és que els beneficis que es treuen de la inscripció van destinats a la Fundació Oncolliga de Girona. La seva presidenta, Lluïsa Ferrer, es mostra «molt orgullosa» de la festa i la resposta de la gent: «Som una societat solidària i val molt la pena conservar tradicions com aquesta». Ferrer es va mostrar «sorpresa» per la quantitat de gent que va prendre part en la caminada, fet que demostra que és una festa «consolidada».



Un 20% més de producció

L'acte d'ahir va servir per posar el punt final als actes de commemoració del centenari del xuixo. El seu comissari, Salvador Garcia-Arbós, destacava que han aconseguit donar un impuls important al xuixo. «L'hem aconseguit rellançar. De fet, la producció ha augmentat un 20% el darrer any», va afirmar. Garcia-Arbós comentava que la ruta d'aquest any ha estat «especial», perquè passava per obradors i llocs significatius.