La municipalització de l'aigua a la Bisbal s'ajorna per evitar conflictes

El servei d'aigua de la Bisbal d'Empordà no es municipalitzarà, malgrat la voluntat política de la majoria del ple i de l'actual equip de govern. Un dels problemes, segons va explicar l'alcalde de la ciutat, Enric Marquès, és que el subministrament va lligat al servei de clavegueram que, ara per ara, «és clarament deficitari», ja que necessita un manteniment gaire costós. «La municipalització de l'aigua ha de venir determinada perquè econòmicament ens surti a compte», va assenyalar Marquès.

A banda del problema dels costos, el batlle també va reconèixer que el fet de recuperar la gestió pública d'aquest servei podria agreujar les relacions que actualment té el consistori amb Sorea, l'empresa encarregada de prestar-lo, i que té un litigi amb l'Ajuntament després que el contracte que tenia l'empresa es declarés nul. Fins que no es resolgui i el consistori decideixi quina opció li interessa més, Sorea seguirà prestant el servei.

Marquès va explicar que ara el que toca és «resoldre» el conflicte amb l'empresa i va lamentar que l'origen hagi estat un «tema personal» que s'ha dut a nivell municipal. L'alcalde també va assenyalar altres «problemes» com la construcció de la biblioteca i que es deuen a la mala relació personal de les persones implicades. En aquest sentit, el batlle va voler traçar una línia vermella i va deixar clar que «no es gastarà ni un euro del pressupost municipal per litigis i gestions d'altres grups que hagin fet en un moment determinat». Marquès espera que es resolgui la qüestió de la biblioteca a finals d'any i el contracte amb Sorea que la Comissió Jurídica Assessora va declarar nul. Un cop resolta la situació, va dir Marquès, serà el moment de veure quin és el model de gestió de l'aigua que més interessa a la Bisbal.



El ple partidari a la nova gestió

En la darrera legislatura, amb Lluís Sais al capdavant del consistori, van tenir lloc diverses mocions per reclamar la gestió pública de l'aigua. En totes aquestes, el resultat va ser clarament favorable a municipalitzar-la. Dels disset regidors, només un hi va votar en contra, el que aleshores representava CiU, Xavier Dilmé. La resta, ERC, CUP ICV, PSC i Compromís per la Bisbal van mostrar-se favorables. Tot i així, tant el govern com l'oposició van coincidir en ressaltar la «complexitat» que suposa la municipalització de l'aigua i van afirmar que «es necessita molt de temps» per poder tirar endavant aquesta gestió.

Casualment, el resultat actual seria semblant, ja que la correlació de forces a l'actual ple és pràcticament la mateixa. A més, es van fer diversos estudis que avalaven una gestió pública de l'aigua, això sí, desvinculada del clavegueram, una possibilitat que alguns grups polítics asseguren factible.