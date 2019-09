S'enfronta a 28 anys de presó acusat de portar dones enganyades i forçar-les a prostituir-se a l'N-II

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar, aquest dilluns, un acusat que s'enfronta a 28 anys de presó per portar dones enganyades des de Bulgària i obligar-les a exercir la prostitució a la carretera N-II a les comarques gironines. És el suposat líder d'una trama que l'Audiència de Girona ja va jutjar i condemnar el gener del 2017. L'acusat, que només ha respost a les preguntes de la defensa, ha assegurat al judici que "mai" ha obligat cap dona a prostituir-se i que entre els anys 2008 i 2011 –quan la fiscalia situa els fets- no residia al país. Entre les tres víctimes alliberades per la Policia Nacional hi havia una menor d'edat, que va arribar al país amb 17 anys per, suposadament, treballar al sector de l'hostaleria.