Un veí de Vidreres duu un banc al jutjat per estafa i falsedat documental

Un veí de Vidreres asseurà el pròxim mes de novembre una entitat de crèdit al banc dels acusats per, presumptament, utilitzar les seves dades personals, així com una firma de consentiment falsificada per formalitzar un préstec d'un tercer. El Jutjat número 4 de Primera Instància i d'Instrucció de Santa Coloma de Farners va obrir diligències contra l'entitat de crèdit Cetelem, que pertany al grup BNP Paribas, una de les principals institucions financeres d'Europa, i també contra el seu representant legal. A l'entitat i qui la representa se li imputen els delictes d'estafa, contra la intimitat i falsificació documental.

Els fets es remunten a l'any 2012, quan l'afectat va rebre la negativa per part de l'entitat bancària Bankia d'obtenir un crèdit. L'argument: que ja n'estava pagant un altre per valor de 12.000 euros a una altra entitat.

A la denúncia interposada a la comissaria de Santa Coloma de Farners aquell mateix any i a la qual ha tingut accés Diari de Girona, l'afectat sosté que no va demanar mai cap crèdit a l'entitat creditícia en qüestió, i que Cetelem havia falsificat la seva signatura per formalitzar un crèdit. També hi va fer constar que havia telefonat el mateix dia a l'entitat per demanar explicacions i que, en un primer moment, aquesta li va dir que constava que havia demanat aquest crèdit el desembre de 2011 i que cada mes feia una aportació de 199 euros.

En una conversa posterior l'entitat li va dir que hi havia hagut un «intercanvi de filiació amb la persona que havia demanat el crèdit», i que li enviarien la informació per demostrar que ja constava a nom seu, documentació que el perjudicat va assegurar no haver rebut «mai».

Arran de la denúncia, el Jutjat d'Instrucció de Santa Coloma va obrir diligències prèvies, però va acabar arxivant el cas. El 2015, però, el denunciant va canviar de representant legal i va presentar un recurs a l'Audiència Provincial de Girona, que va guanyar. Llavors la causa es va reobrir amb la citació de compareixença del representant legal de l'entitat per part del Jutjat d'Instrucció de Santa Coloma.

En la seva declaració, l'investigat va assegurar que «no li consta que l'afectat hagués sol·licitat un crèdit l'any 2011», i que tampoc tenia coneixement de cap de les trucades que el denunciant va fer constar a la denúncia. Així mateix va assegurar que les dades del denunciant constaven al registre de Cetelem perquè havia realitzat un «préstec amb Media Markt el 2003». Sobre la política de préstecs de l'entitat, l'investigat va assegurar que a l'hora de formalitzar contractes no s'atorga escriptura pública però que sí que es comunica al Banc d'Espanya, tal com estableix la legislació. Tot i això, va negar haver concedit cap préstec al denunciant, de manera que no va fer cap comunicació al Banc d'Espanya.



«Estafa molt clara»

L'advocat del denunciant, Martí Vergés, assegura que si el representant legal de l'entitat no té constància del document en què s'evidencia la formalització del crèdit, «vol dir que algú del banc ha falsificat un document del Banc d'Espanya», i que es tracta d'una «estafa molt clara», que tot i no saber quin origen té no descarta que l'origen sigui el blanqueig de capitals. Vergés considera que «no és normal que en un primer moment l'empresa li digui al meu client que es tracta d'un error i que després rectifiqui i el mantra sigui que no té constància de res», subratlla. «És molt greu falsificar una firma, i que després no consti a cap expedient del banc diu molt poc de la seva serietat», conclou.

El juny de 2017 el Jutjat d'Instrucció de Santa Coloma va dictar una interlocutòria comunicant la tramitació de les diligències prèvies en apreciar indicis de possibles delictes de falsedat documenta, i va elevar la competència a l'Audiència Provincial de Girona. El Ministeri Fiscal no s'ha personat com a acusació. El judici tindrà lloc a la Secció Quarta de l'Audiència, al novembre.La sessió quarta de l'Audència Provincial de Girona celebrarà el judici el proper novembre.