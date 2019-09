Una xarxa internacional de tràfic de menors utilitzava taxis per creuar la frontera de la Jonquera

La Policia Nacional, amb la col·laboració de l'Europol, va desmantellar una xarxa criminal dedicada principalment al tràfic d'éssers humans i a la sostracció de menors dels centres de protecció. Els transportaven amb autobusos i, quan arribaven a la Jonquera, els feien baixar, els separaven en grups i els feien continuar en taxi fins a la primera estació de servei de França, on tornaven a pujar a l'autobús per continuar el viatge.

La xarxa utilitzava autobusos d'empreses ubicades al Marroc, Espanya i França per transportar les persones cap a França o Bèlgica. El punt de partida era el port d'Almeria, des d'on captaven immigrants que acabaven d'arribar al país de manera clandestina. Un dels membres de l'organització criminal es dedicava a sostreure menors malians d'un centre de protecció d'Almeria per ser traficats a Europa.

A més d'humans i menors, l'organització també utilitzava els autobusos per al tràfic d'haixix, contraban de tabac i espècies cinegètiques que amagaven en buits realitzats als autobusos per a això.

Els delinqüents tenien un grup de captadors especialitzats per nacionalitats que contactaven amb joves arribats irregularment a Espanya pel sud i els oferien un viatge amb bus a Europa. Els cobraven fins a tres vegades més del que costaria.

En els casos dels menors en centres de protecció, se'ls instava a utilitzar la violència contra els treballadors socials per escapar-se. També comptaven amb allotjaments irregulars a Almeria, on amuntegaven els joves a canvi de molts diners abans d'enviar-los, amb bus, cap a Europa.

Un cop captats a Almeria, els feien pujar en diferents autobusos amb dues rutes: una a Estrasburg (França) i una altra a Brussel·les (Bèlgica), i durant el trajecte feien diverses parades per fer pujar més immigrants. «Són les denominades «taquilles black» i se situaven en hotels o locutoris coneguts pels immigrants i localitzats a Múrcia, Alacant, Barcelona i Tarragona. Van arribar a professionalitzar el negoci amb sòlids contactes criminals a les estacions d'autobusos de Madrid, Barcelona i Múrcia, on aconseguien passatgers irregulars i menors no acompanyats», segons explica el comunicat.

En arribar a la Jonquera, feien baixar a tots els passatgers dels autobusos, els separaven en grups més reduïts i els feien pujar en taxi fins a la primera estació de servei de França, on els tornaven a fer pujar a l'autobús per continuar amb el viatge.

En l'operatiu policial es van realitzar 14 entrades i escorcolls simultanis a domicilis i locals assentats pels detinguts. També es van intervenir més de 33.000 euros en efectiu, diversa documentació que acredita el tràfic d'humans, material informàtic, més de 200 quilos d'haixix, un vehicle i un remolc.

Es van detenir 29 persones per afavoriment de la immigració clandestina, sostracció de menors en centres de protecció, pertinença a organització criminal i delicte contra la salut pública. D'aquests, 26 van ser detinguts a l'estat espanyol: 11 a Almeria, 5 a Múrcia, 3 a Alacant, 3 a Barcelona, 2 a valència, 1 a Bilbao i 1 a Tarragona. Els altres tres van ser detinguts a França. Els detinguts han ingressat en presó preventiva sense fiança.