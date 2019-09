La Garrotxa serà la primera comarca a controlar els accessos amb càmeres

La Garrotxa serà la primera comarca de Catalunya que tindrà els accessos controlats amb una xarxa de càmeres lectores de matrícules. Així ho van explicar els Mossos d'Esquadra als vuit alcaldes i regidors que divendres a la tarda van anar al Complex Central de la Policia de la Generalitat a Sabadell. La reunió va durar unes dues hores.

Hi havia l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol; l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal; l'alcalde de Maià de Montcal, Joan Gainza, i representants de les Preses, la Vall de Bianya, les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols. Es tracta dels vuit municipis que s'han adherit a un pla de control dels accessos amb cotxe a la comarca a través de càmeres lectores de matrícules i també dels accessos als pobles. La previsió és que el sistema sigui posat en servei en els primers mesos del 2020.



Interior ho vol estendre

Els Mossos d'Esquadra van informar els càrrecs municipals que si l'experiència els funciona, traslladaran el sistema de control de vehicles a totes les comarques catalanes. La Garrotxa és una comarca amb un baix nivell de delinqüència local. En contra, la policia, des de fa temps, té detectat que hi ha bandes de delinqüents que entren a la comarca, s'hi estan un o diversos dies i marxen. El sistema de control amb càmeres està pensat per dissuadir i detenir els integrants d'aquestes bandes. Alguns d'aquests delinqüents aprofiten els caps de setmana llargs o els períodes de vacances per robar en domicilis, fer estirades o estafes a la Garrotxa.

Al seu favor tenen una comarca amb una orografia difícil que afavoreix les sortides i les entrades de manera inadvertida. El 2016, per tal de controlar els accessos a la comarca, el Consell Comarcal de la Garrotxa va proposar l'elaboració d'un sistema de control dels accessos en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. La intenció era aconseguir un desplegament de lectors que cobrís el màxim de territori comarcal amb el menor cost per als ajuntaments.

La idea va ser plantejada en un Consell d'Alcaldes extraordinari i vuit municipis s'hi van adherir. Olot i Sant Aniol de Finestres no s'hi van incorporar però es van comprometre a col·laborar amb el sistema amb càmeres instal·lades per compte propi.

Entre els municipis que van decidir no participar-hi hi ha la Vall d'en Bas, Santa Pau, Mieres, Tortellà o Riudaura. Alguns d'aquests municipis van valorar que era millor instal·lar un sistema de càmeres per compte propi que cobrís els llocs que consideressin de més necessitat.

La Vall d'en Bas va considerar que els cotxes que no quedin enregistrats per una càmera a la sortida del túnels de Bracons ho seran per les que posaran a les Preses.

Les càmeres cobriran les entrades als termes municipals en els llocs que els Mossos d'Esquadra considerin adients.

Un cop va quedar clar quins municipis estaven en el projecte, van començar els tràmits per dur-lo a terme. Ara el projecte per ubicar les càmeres als llocs més adequats ja està fet i els tràmits per a la compra del material també. Ha transcendit que els municipis ho podran fer a través d'un sistema de compra directa o d'un sistema de lloguer tou. Així, en el termini d'uns 4 mesos la Garrotxa estarà més controlada.