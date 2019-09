El gironí Isaac Padrós serà la primera persona cega a fer la volta a Menorca en caiac

L'activista social i estudiant de la Universitat de Girona (UdG) Isaac Padrós serà la primera persona amb ceguesa que farà la volta a Menorca amb caiac, navegant prop de 160 km que recorrerà en 13 dies. Aquest dijous Padrosa es traslladarà cap a l'illa però no serà fins diumenge que pugi al caiac per sortir des del costat de Maó i remar al voltant de l'illa. Així ho va explicar ahir en la presentació del projecte.

Isaac Padrós anirà sempre acompanyat del caiaquista professional Rai Puig. Ell serà l'encarregat de donar-li les ordres de quina direcció remar i cap a on anar. A més, Rai Puig també portarà «un dispositiu bluetooth» amb el qual reproduirà música i serà una referència més per tal que Padrós s'orienti. L'activista social i també estudiant de la Universitat de Girona (UdG) va explicar ahir que a vegades el vent no li permet sentir correctament les ordres del seu guia en el mar.

De tota manera, Isaac Padrós va afirmar que «és més segur anar amb caiac que anar amb bastó per la ciutat». L'estudiant va detallar que en el caiac no es troba amb «cotxes a sobre la vorera» i tan sols s'ha de limitar a «escoltar el mar» per veure com posar el rem a l'aigua.

Padrós ha estat entrenat un any aproximadament abans de començar aquest repte que s'allargarà 13 dies a Menorca. De tota manera, Rai Puig va assegurar que la part «més important» de l'entrenament ha estat «adaptar-se a l'aire lliure». De fet, Puig va recordar que durant els 13 dies d'expedició dormiran al ras a la platja i cuinaran en fogonet i això és un «estil de vida» al qual Isaac Padrós s'ha hagut d'acostumar.

L'inici de l'aventura serà el diumenge 22 a prop de Maó quan començaran a navegar en sentit contrari a les agulles del rellotge. Cada dia recorreran entre 15 i 20 km, si el temps ho permet, i després fondejaran en una cala per passar la nit. Finalment el 4 d'octubre tornaran a Maó per poder agafar un avió cap a Catalunya.

Durant aquesta expedició els acompanyarà un càmera que anirà enregistrant material per a un documental sobre el viatge. Es tracta d'un projecte que ha de servir per «posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat i no els seus límits», va assegurar l'estudiant de la UdG.

De fet, Padrós va definir el viatge com «un homenatge» a totes aquelles persones «que lluiten per formar part d'una societat que normalment els oblida». «Aquesta expedició és un petit homenatge a la seva valentia i no a la meva», va reblar l'activista.

A més, el projecte compta amb el suport del govern insular menorquí i han preparat un seguit d'activitats per a Padrós per tal que en el documental es pugui difondre l'illa de Menorca com a destí accessible. D'aquesta manera, Padrós, Puig i el càmera aprendran a fer formatge, a pescar i també recolliran plàstics d'una platja amb el suport d'un grup d'alumnes d'una escola.



Cinc anys després de l'accident

El dijous, dia en què Padrós pujarà a l'avió en direcció a Menorca, es compleixen cinc anys de l'accident que el va deixar sense vista. Per això es va mostrar especialment il·lusionat en aquest repte ja que «el cinquè aniversari em fa pensar més que mai que tota la força i energia que tinc l'he rebuda de totes les persones que m'han ensenyat com es viu i es lluita amb una discapacitat».

El projecte, titulat Kayak No Limits Menorca, està patrocinat per la Fundació Eurofirms, el Consell Insular de Menorca i l'Associació de Multicapacitats. A més, també compta amb el suport de la UdG.