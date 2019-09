Jutgen el líder d'una trama que va prostituir dones i una menor a l'N-II

La secció quarta de l'Audiència de Girona va iniciar ahir el judici contra el suposat líder d'una trama que obligava dones a prostituir-se a diferents punts de l'N-II a l'Alt Empordà i al Pla de l'Estany, inclosa una menor. L'any 2017 el jutge ja va condemnar altres deu membres del grup, d'entre els quals hi havia dos fills de l'actual processat. En la seva declaració, l'acusat només va contestar les preguntes de la seva defensa i va negar haver obligat «ningú» a venir a Espanya. Segons va assegurar, en el moment dels fets es trobava a Bulgària perquè tenia la prohibició de sortir del país per part de les autoritats búlgares, i li havien retirat el passaport.

Segons la declaració d'una de les víctimes, l'any 2011, quan van tenir lloc els fets, la seva situació econòmica era molt precària i necessitava trobar feina. Segons consta als escrits d'acusació, el processat «va aprofitar-se de la situació econòmica precària» de la víctima per tal que acceptés ser traslladada sota la promesa falsa de trobar una feina al sector de l'hostaleria.

La víctima va afegir que va ser a través d'una altra noia, una suposada aliada del grup de proxenetes, que va establir contacte amb el grup, i qui la va convèncer que li donarien feina a Espanya. «Quan vaig arribar vaig penedir-me'n i volia entornar-me'n, però em van tancar, em vigilaven i em feien passar gana», va assegurar. La van obligar a prostituir-se durant un mes, segons va apuntar, i la sotmetien juntament amb altres noies a jornades de més de deu hores. Els punts on havien de treballar es trobaven a l'N-II, a l'altura de Vilademuls, Bàscara i Pontós.

La víctima vivia juntament amb la parella de l'acusat i una altra dona, totes dues amb funcions de vigilància i que eren les encarregades de portar-la fins als punts on l'obligaven a prostituir-se. En algunes ocasions també recollien els diners que guanyava la víctima en substitució dels fills de l'acusat, ja que aquest «normalment» solia ser a Bulgària. Va ser una trucada d'una de les víctimes a la seva mare el que va permetre activar el procediment policial amb una denúncia a les autoritats búlgares contra la trama a finals del 2011.

Avui es reprendrà el judici contra l'acusat, per qui la Fiscalia demana 28 anys de presó per tres delictes de tràfic de persones amb coacció a menor d'edat per una víctima que en el moment dels fets tenia 17 anys.

La defensa, exercida per l'advocat Joan Pere Zapata, en demana l'absolució.



La resta d'acusats, culpables

El 2017 va tenir lloc el judici contra deu dels membres de la trama, sis homes i quatre dones, que van admetre haver explotat sexualment diverses dones de la regió búlgara de Silistra, d'on les captaven i els pagaven el viatge fins a Espanya amb la promesa de donar-los feina. Un cop aquí, les van introduir en un pis de Figueres, i privades de documentació, les obligaven a prostituir-se durant tot el dia per tal de fer front a les despeses del viatge i els havien d'entregar els guanys obtinguts. Segons va indicar una de les víctimes, si no complien les ordres dels proxenetes, les amenaçaven de tirar-los àcid a la cara.

La pena inicial demanada pel fiscal ascendia a 45 anys pels delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i prostitució coactiva, en un dels casos d'una menor d'edat. En la celebració del judici, però, els membres van reconèixer els fets pels quals se'ls acusava, i la fiscal va decidir rebaixar la pena amb un atenuant molt qualificat en considerar que els acusats havien «contribuït a esclarir els fets».

Així mateix va retirar-los la consideració de grup criminal, motiu pel qual finalment el jutge va condemnar-los a penes d'entre un any i nou mesos de presó i tres mesos per delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i prostitució coactiva.