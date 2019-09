«Quarta pista»; una gran oportunitat que s'ha d'aprofitar

L'aeroport de Girona viu avui moments d'incertesa davant de l'anunci de la retirada de la primera base que la companyia Ryanair va establir a Espanya, el 2004.

La principal companyia que opera al nostre aeroport no passa pel seu millor moment per un conjunt de circumstàncies tant internes com de l'entorn en què ens trobem. A més del conflicte laboral amb els col·lectius de pilots i de tripulants de cabina, el retard en les entregues del B737 MAX li representa una dificultat important per la seva estratègia permanent de creixement. La companyia ha fet una aposta clara per aquest model, amb una comanda de 135 avions, dels quals esperava rebre'n 56 el 2020. Malauradament, la companyia fabricant encara no ha resolt del tot el problema d'aquest model i, per tant, no es pot saber quan recuperaran l'entrega de les comandes rebudes.

L'entorn no és el millor. Estem patint una pujada del combustible de l'ordre del 20%, un molt possible Brexit dur que afecta al nostre principal mercat, el britànic, un 35% del total. Hem d'afegir-hi una caiguda de tarifes per la guerra de preus i la sobrecapacitat a Europa, així com un alentiment econòmic en països tan importants com Alemanya.

Estem, per tant, davant d'un hivern complicat i haurem d'estar atents a la decisió sobre la base per si pot ser reversible, així com a l'impacte que això pugui provocar en la programació del proper estiu. Pensem que Ryanair opera a 27 insta·lacions aeroportuàries a Espanya i disposa de 13 bases.

Exposada la situació actual, és necessari fer un parell de reflexions importants: estem millor que el 2010? Quin és el nostre futur?

A la primera qüestió, he de dir clarament que estem millor. Estem consolidant un procés de diversificació de companyies a l'aeroport de Girona-Costa Brava. El 2010 la principal companyia que operava al nostre aeroport representava el 95% del seu volum; avui és el 74%.

L'aeroport manté un horari operatiu de 24 hores i ha millorat tots els seus processos motors aeroportuaris que permeten adaptar-nos a les necessitats de qualsevol companyia. Som capaços de proporcionar un alt nivell de qualitat de servei, acabem de rebre el Premi ASQ 2018 al millor aeroport europeu de les nostres dimensions, gràcies a les opinions dels nostres clients i passatgers. Les inversions no s'han aturat, de l'ordre de 90 MEUR des de 2010, el que ens permet dir que som una bona base operativa, també per a Ryanair. Per tant, estem en condicions d'adaptar-nos a les necessitats de qualsevol companyia per la flexibilitat del nostre producte aeroportuari.

Respecte al nostre futur, hem fet un gran pas endavant. Avui sabem que estem en condicions de formar amb Barcelona una de les millors parelles aeroportuàries d'Europa. Sens dubte hi ha molta feina a fer. Avaluada la situació actual, hem de definir un pla d'acció, una estratègia conjunta que permeti arribar a un escenari equilibrat. Ara és el moment de treballar conjuntament amb les institucions econòmiques i polítiques, coïncidint amb la revisió dels plans directors dels dos aeroports.

A Girona ja tenim molta feina feta. Hem consolidat amb un ampli consens un paper clau per a l'aeroport dins el sistema aeroportuari català, com a aeroport complementari al de Barcelona, un concepte nou per a nosaltres, però molt arrelat a Europa. Es tracta de disposar d'un ampli ventall d'oferta aeroportuària, amb productes diferents entre els dos aeroports, optimitzant recursos i capacitat. Alguns en diuen «4a pista». Estem davant d'una gran oportunitat que s'ha d'aprofitar.