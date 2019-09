Aena anuncia «més capacitat, reformes i ampliacions» a l'Aeroport de Girona

El president d'Aena, Maurici Lucena, ha assegurat que la quarta pista al mar de l'Aeroport de Barcelona-El Prat "a molt llarg termini és una opció que no és viable" i ha apostat per l'aeroport de Girona. S'invertirà en "més capacitat, reformes i ampliacions" a l'Aeroport de Girona, on ha insistit que faran arribar un ramal de l'Ave fins a la mateixa terminal. "En la meva opinió i la dels tècnics d'Aena, Girona i Barcelona són perfectament complementaris", ha declarat.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Lucena ha assegurat que en les properes setmanes es reunirà amb els principals agents afectats per l'aeroport del Prat per exposar-los les opcions que hi ha per al creixement de la infraestructura, opcions que no ha detallat. Així, es reunirà amb representants de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i dels consistoris del Prat, Viladecans, Gavà, Castelldefels i Sant Boi, així com agents econòmics i socials. Lucena ha dit que les opcions busquen assolir els 70 milions de passatgers el 2026.

Lucena ha dit que cal un "debat honest i tècnicament sòlid" sobre el model de Barcelona i Catalunya per a les properes dècades. Ha posat en valor que actualment El Prat és "referent estratègic del Mediterrani" i ha apostat per fer una reflexió sobre "què es vol fer amb aquest aeroport que parteix d'una base esplèndida" a la vista que la demanda continua creixent.

És en aquesta reflexió que ha dit que segons la seva opinió la solució no és la quarta pista però no ha concretat quines són les opcions que plantejarà als afectats per "cortesia institucional". "Plantejarem diferents opcions", ha dit. Aquestes opcions han de permetre passar dels 55 milions de passatgers als 70 milions el 2026. Tot i això, ha assegurat estar tranquil perquè "amb la capacitat actual s'arriba perfectament". "Tenim temps", ha declarat, al mateix temps però que ha apostat per afrontar el debat per aconseguir "capacitat addicional".

L'aposta per Girona

Ha afegit que "en paral·lel" al treball de les opcions per al Prat, s'invertirà en "més capacitat, reformes i ampliacions" a l'Aeroport de Girona, on ha insistit que faran arribar un ramal de l'Ave fins a la mateixa terminal. "En la meva opinió i la dels tècnics d'Aena, Girona i Barcelona són perfectament complementaris", ha declarat.

Isabel Pardo (Adif), José Luis Ábalos (Foment) i Maurici Lucena (Aena) el mes de març a Girona,

Pel que fa a Reus, ha assegurat que també és un aeroport "molt important" i que també hi haurà inversions perquè "és un punt d'entrada fonamental" i una zona "que necessita aquesta pista d'aterratge".