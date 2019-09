La Diputació se suma a la vaga pel clima i reclama «passar a l'acció» des dels municipis

La Diputació s'ha sumat a la vaga mundial pel clima que es farà el 27 de setembre per declarar de manera immediata l'«emergència climàtica». Totes les forces representades al ple van defensar que cal sumar esforços per donar una «resposta ferma» amb polítiques energètiques, ambientals i sostenibles «decidides» des de totes les institucions. «Hem de passar del compromís a l'acció» per generar «canvis reals», subratlla la declaració institucional.

El text també posa de manifest el «paper clau» del món local en la conscienciació i el canvi d'hàbits de la ciutadania, i la corporació es va comprometre a donar suport tècnic i econòmic als municipis davant aquest problema. En la sessió d'ahir, l'equip de govern i la majoria de forces de l'oposició van tombar una moció del PSC sobre Endesa i la pobresa energètica al considerar que estava «desfasada» en el seu plantejament.

La jornada del 27S s'ha plantejat com una vaga estudiantil, de consum i amb mobilitzacions per declarar de manera immediata l'emergència climàtica. En el text que es va llegir al ple, la corporació va reclamar una «resposta ferma» amb polítiques energètiques, ambientals i sostenibles «decidides» des de totes les institucions. «Hem de passar del compromís a l'acció» per generar «canvis reals», recull el text, on també s'ha posat el focus en el paper «clau» del món local en la conscienciació i el canvi d'hàbits de la ciutadania.

En aquest sentit, es van comprometre a donar suport tècnic i econòmic en accions com ara la protecció dels espais naturals, la reducció dels residus –i especialment del plàstic en tots els àmbits locals–, fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica i facilitar la implantació d'energies renovables. També volen que la Diputació sigui «carboni neutre» en la seva actuació, amb mesures com la creació del fons de carboni per compensar les emissions amb inversions en eficiència energètica i renovables.

D'altra banda, es van comprometre a ajudar als ajuntaments en la reducció de les emissions de gasos contaminants als municipis i van instar l'estat espanyol a complir els compromisos vigents sobre el clima i l'energia fixats pel 2030.

En la sessió d'ahir es va debatre sobre les cartes d'Endesa als ajuntaments referent al deute acumulat amb la problemàtica de la pobresa energètica. Totes les forces van coincidir que aquest és un problema de país i que cal fer complir la Llei 24/2015 per garantir els drets bàsics dels ciutadans, però no hi va haver unanimitat amb la moció proposada pel PSC.

El text proposat pels socialistes, que va defensar Sílvia Paneque, es demanava crear una taula territorial liderada per la Diputació amb ajuntaments, Consells comarcals i Generalitat per fer un front comú i buscar solucions. També reclamava al Govern que signés un conveni amb les subministradores, així com la seva implicació amb el pagament dels deutes i que es recomanés als ajuntaments de «no respondre de forma individual ni pagar els imports reclamats» a l'espera d'una posició conjunta de les administracions.

La CUP va ser l'única força que es va abstenir perquè compartien l'«enuig» per la forma d'actuar d'Endesa. Ara bé, també va observar que les peticions del text referents a la Generalitat i a comunicar-se amb els ajuntaments ha quedat «desfasada» perquè aquesta feina ja s'està fent. La diputada Laia Pèlach també va lamentar que el text no fos «més contundent» contra Endesa i les seves «amenaces».

La resta de partits hi van votaren contra perquè no la veien necessària. El vicepresident Albert Piñeira, en nom de l'equip de govern (JxCat i ERC), va titllar la moció d'«oportunista» i de «poc treballada» perquè incloïa aspectes que ja havien succeït o que ja existien, com la taula de treball que ja hi ha a nivell de Catalunya. També va lamentar que el text posi el focus en el lloc equivocat perquè «assenyala a la Generalitat i no a les subministradores», que són les que durant tres anys no han volgut signar cap conveni amb el Govern per buscar una entesa. També va reiterarel «compromís» de la Diputació amb la pobresa energètica, subratllant que s'han incrementat els recursos i la coordinació amb tots els agents per evitar duplicar esforços.

Des dels grups Tots per l'Empordà i Independents de la Selva van explicar el vot contrari perquè creien que tota la feina que recollia la moció ja s'estava fent. Sí que van demanar que l'equip de govern els mantingui informats de com evoluciona aquest tema que afecta de ple als municipis.

Paneque va lamentar la falta de suports i ha retret a l'equip de govern no haver presentat cap esmena al text de la moció per buscar un consens i d'haver rebutjat la moció socialista des que van saber que volien portar-la a ple. «Volíem una taula territorial i ens sembla important el treball de proximitat i la bona coordinació entre municipis», va reblar la diputada socialista.