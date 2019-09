Els sindicats exigeixen al Govern espanyol que acabi amb la «impunitat» de Ryanair

Els sindicats de pilots i tripulants de cabina Sepla, Uso i Sitcpla han reclamat al Govern espanyol que acabi amb la «impunitat» de l'aerolínia irlandesa d'«una vegada per totes». En una roda de premsa convocada ahir a Madrid, van titllar les actuacions de la companyia davant les vagues d'aquests dos col·lectius per protestar contra els plans d'acomiadaments a les bases de Girona, Tenerife, Las Palmas i Lanzarote de «pràctiques mafioses».

Els tripulants de cabina van convocar aturades per als dies 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 d'aquest mes a tots els aeroports de l'Estat en què opera la companyia, i a partir del dia 19 s'hi afegiran els pilots.

El delegat de Sepla Ryanair, Francisco Gómez, va reiterar que el tancament de les quatre bases a l'Estat, entre elles la de Girona, «no té causes objectives que ho justifiquin» i que suposarà l'acomiadament de 520 treballadors. Per la seva banda, el secretari d'Organització d'USO Ryanair, Jairo Gonzalo, va citar els diferents casos de coaccions i amenaces que estarien patint els treballadors a l'hora d'intentar exercir el seu dret de vaga, «constantment vulnerat». «Ens sentim desemparats. Demanem al Govern que actuï ja», va reivindicar.

El responsable de Relacions Externes de Sitcpla, Antonio Escobar, va criticar els «excessius serveis mínims» en la vaga de tripulants de cabina i va criticar el ministre de Foment, José Luis Ábalos, «perquè ni hi és ni se l'espera» i per «donar ales» a Ryanair, de qui va afegir que «incompleix constantment la llei».

D'altra banda, els sindicats van denunciar que la companyia irlandesa està «desmantellant» la seva activitat a l'Estat amb l'objectiu d'operar a través de les companyies filials –Laura Motion i Buzz–, al mateix temps que rep subvencions de les administracions públiques i es planifica en funció de les aportacions, segons assenyala.