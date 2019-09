Tarda de tempestes i pedregades a la Selva i la Garrotxa

Tarda de tempestes, algunes acompanyades de pedra, les més intenses a les comarques de la Selva i la Garrotxa. Al llarg de la tarda s'han registrat algunes pedregades en municipis com Santa Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm o Sant Feliu de Pallerols. La pluja ha afectat amb força la Vall d'en Bas, on s'han inundat diversos camps del veïnat de Can Trona. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que al llarg del vespre i nit d'aquest dimecres es mantindran alguns xàfecs encara a punts de l'interior de les comarques del terç nord i extrem oest de Catalunya.