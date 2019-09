La UGT homenatja Dolors Bassa en un acte reivindicatiu

La Comissió d'ugetistes per la llibertat de Dolors Bassa va organitzar ahir a l'Auditori Josep Irla de Girona un acte reivindicatiu per homenatjar l'ex-secretària general de les comarques gironines. Membres del sindicat van donar veu a l'exconsellera de Treball i van llegir fragments de discursos pronunciats per ella quan era secretària general, cartes escrites des de la presó del Puig de les Basses o publicacions diverses. De les lectures se'n podien desprendre clams a favor del feminisme, pacifisme, justícia, drets laborals i polítiques socials, entre d'altres. L'acte va ser conduït pel secretari general de la UGT a les comarques gironines, Xavier Casas, que va lloar la faceta de Dolors Bassa com a «sindicalista de classe i amb classe i lluitadora nata al costat dels més febles». Casas també va remarcar que no es cansaran «d'exigir» la seva llibertat. Seguidament, el fill de Dolors Bassa va protagonitzar el moment més emotiu de l'homenatge amb la lectura d'una carta que l'exconselera de Treball havia escrit expressament per a aquest dia. Entre altres aspectes, va recordar la vaga de la Canadenca–que enguany fa cent anys– com un referent a seguir en la defensa i millora dels drets fonamentals. «Cal defensar la llibertat d'expressió, és per això que estic convençuda que aquest empresonament és injust perquè m'han volgut prendre la llibertat personal», deia Bassa a la carta.

Camil Ros, secretari general del sindicat a Catalunya, va encarar la recta final de l'homenatge amb un discurs molt reivindicatiu en el qual va fer una crida al rebuig dels presos independentistes. «La resposta a la sentència no ha de ser un moment de divisió, sinó de trobada i defensa dels drets». Ros va afirmar que visita sovint Bassa a la presó i cada vegada en surt més «tocat». Finalment, la líder de la Comissió d'ugetistes per la llibertat de Dolors Bassa, Enriqueta Durán, va reivindicar el paper de Bassa com a defensora dels drets igualitaris de les dones preses.



Marxa amb clams de llibertat

L'acte, en el qual van assistir personalitats institucionals com ara Marta Madrenas, Pere Vila i Neus Munté, entre d'altres, va finalitzar amb una marxa que va recórrer la Rambla fins al pont de les Peixateries Velles, on els manifestants van lluir pancartes a favor de la llibertat de Dolors Bassa.