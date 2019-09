Aena anuncia més inversions a l'aeroport de Girona per valor de 400 milions

Aena va anunciar ahir noves inversions a l'aeroport de Girona. El seu president, Maurici Lucena, va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio que en un termini de set anys s'executaran inversions per valor d'uns 400 milions d'euros per millorar la capacitat, fer reformes i ampliacions. Així, d'aquí al 2026 l'ens públic preveu executar un nou ramal de l'AVE que arribi fins a la terminal gironina. Segons Lucena, l'execució del pla per augmentar la capacitat a l'aeroport del Prat «ha d'anar acompanyat» de noves inversions a Vilobí, ja que «Girona i Barcelona són perfectament complementaris», va declarar. Sobre el plantejament que la terminal gironina sigui la quarta pista del Prat, Lucena va dir que al final l'última paraula la tindrà el Ministeri de Foment.

Sobre aquest assumpte, el conseller de Territori, Damià Calvet, va reclamar al gestor aeroportuari més inversió per a l'aeroport gironí, així com una reducció de les taxes d'arribada i bonificacions del 20% a les de sortida. Calvet va apuntar durant la compareixença a la comissió de Territori que la terminal gironina és «estacional», i que només amb canvis en les tarifes es podrà arribar a una gestió «descentralitzada» de l'aeroport i tanmateix fer-lo «més competitiu». En aquest sentit, va remarcar que a Girona es paguen uns nou euros de taxa per passatger en aterratges, mentre que en altres aeroports europeus de característiques similars la xifra se situa entre els dos i tres euros. Així mateix, el conseller va acusar Aena de no vetllar pels interessos del territori.

D'altra banda, el conseller també va manifestar que en el sistema tarifari de sortida, que es calcula en funció del nombre de passatgers, Girona està a la categoria que «li correspon» però que, en canvi, a alguns aeroports que es consideren «estacionals», a l'hivern se'ls apliquen bonificacions del 20% a les taxes i això no passa amb Vilobí. En aquest sentit, Calvet va insistir que la mateixa companyia i els sindicats han manifestat en reiterades ocasions el handicap que suposa assumir aquests costos a l'hivern. Per això, va reclamar que se'ls apliquin les mateixes condicions.



L'alta dependència de Ryanair

Durant la compareixença, Calvet va admetre la gran dependència que Girona té de Ryanair, que monopolitza més del 90% del trànsit.

Malgrat això, va explicar que des del 2003 i fins al 2018 s'han invertit a Girona en programes de promoció 66 milions d'euros i que, d'aquests, 37,6 milions els hi ha destinat la Generalitat a través de diversos departaments. A més va dir que un estudi d'impacte econòmic del 2017 xifra en 506 milions l'impacte directe de la terminal, dels quals 218 corresponen a les comarques gironines. Per això, va defensar els acords de màrqueting que impulsa la Generalitat i que «estan oberts a totes les companyies». En aquest sentit, va dir que els compromisos que estan en marxa per aquest any i que acaben el març del 2020 s'hauran de complir i que el tancament de la base de Ryanair no implicarà que deixi de fer-hi vols. Tot i això, va remarcar que «el que no farem és pagar a Aena a través dels acords de promoció», va dir. «Però tampoc cedirem al xantatge de Ryanair. Si el que pretenen és que augmentem les nostres subvencions i que la reducció de costos operacionals a l'hivern vingui via acords de la Generalitat, s'equivoquen», va afegir. També va dir que no els consta que hi hagi cap ERO en marxa però que estaran atents. «No en deixarem passar ni una i, per ara, ja hi ha una sanció», va remarcar. Finalment, va anunciar que demanaran una reunió a tres bandes en els pròxims dies on Aena i Ryanair s'asseguin per abordar-ho.

La resta de grups polítics va criticar que Calvet carregués contra Aena i no contra el model de companyia de Ryanair. En Comú Podem va criticar les aportacions de 4 milions d'euros a una companyia «que no respecta el dret de vaga». Des de Ciutadans van reclamar fer «més atractiva» la província de Girona com a destí turístic i va demanar alternatives al marge de Ryanair.