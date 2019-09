Científics de la UdG creen una plataforma virtual que facilita l'estudi de reaccions químiques

Investigadors de la Universitat de Girona liderats per Albert Poater han creat, conjuntament amb científics d'Itàlia i Aràbia Saudita, una plataforma virtual que permet identificar amb rapidesa allà on es produeixen les reaccions químiques. Per fer-ho, remarca el professor de la UdG, només cal disposar d'un ordinador de taula i una connexió a internet.

La recerca es va iniciar el 2009 a la Universitat de Salern, on, després d'haver acabat la tesi doctoral a Girona el 2006, Poater va treballar durant tres anys i mig en el postdoctorat. El vincle del seu supervisor italià amb la Universitat de Ciència i Tecnologia de Kaust va propiciar la connexió amb Aràbia Saudita, on el gironí s'ha desplaçat diverses vegades –igual que a Salern– per avançar en l'estudi, en el qual també ha treballat des de la UdG. El resultat del treball s'explica en un article publicat recentment a la revista especialitzada Nature Chemistry.



Mapes amb imatges en 3D

Els científics han utilitzat la tecnologia per trobar descriptors numèrics i correlacionar l'estructura molecular amb la reactivitat. Això els ha permès crear mapes topogràfics que donen una imatge 3D de la zona on es produeix la reacció química, cosa que augmenta la rapidesa i la concreció del procés.

Des que aquesta eina en línia funciona –el 2016, amb millores posteriors–, Albert Poater va explicar que ha tingut milers d'usuaris que van més enllà de químics computacionals i també inclouen investigadors d'altres àmbits com la biologia i la medicina, ja que la plataforma s'ha dissenyat amb el propòsit d'arribar al màxim nombre de persones possible.

En definitiva, la plataforma dissenyada al llarg de més de deu anys facilita la feina a la comunitat científica perquè simplifica uns processos que, sense l'eina virtual, resultaven molt més laboriosos i complicats.