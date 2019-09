La dramaturga Clàudia Cedó serà la pregonera de la Festa Major de Banyoles

La dramaturga i directora teatral Clàudia Cedó serà la pregonera de la Festa Major de Sant Martirià de Banyoles d'aquest any. Cedó és una de les autores destacades del món teatral català i impulsora del projecte de teatre social Escenaris Especials. El pregó de Sant Martirià es farà el diumenge 13 d'octubre a les 12 del migdia al Teatre Municipal.

El regidor de Festes, Miquel Cuenca, ha explicat que l'elecció de Clàudia Cedó com a pregonera es va decidir per unanimitat de tots els grups municipals de l'Ajuntament. Miquel Cuenca ha destacat que, tot i la seva joventut, Clàudia Cedó "s'ha convertit en molt poc temps en una de les dramaturgues de referència al país" i, a més, "ha impulsat i liderat projectes que vinculen l'àmbit social i l'àmbit cultural i que entenen que la cultura ha de tenir una vocació social".



Autora premiada

Clàudia Cedó és dramaturga, directora de teatre i psicòloga. És coordinadora d'Escenaris Especials, projecte que va crear fa dotze anys amb la idea de fer teatre amb persones en risc d'exclusió social. Ha dirigit i escrit espectacles com Tortugues: La desacceleració de les partícules (Premi Butaca Millor Text 2015), L'home sense veu, Et planto, DNI (text guanyador Torneig Dramatúrgia Catalunya) o Ciegos (text guanyador Torneo Dramatúrgia Madrid).

El seu últim treball, Una gossa en un descampat, és una producció de Sala Beckett estrenada al juliol 2018 al Festival Grec de Barcelona i que s'ha convertit en una de les obres revelació del darrer any. L'espectacle, guardonat amb el Premi de la Crítica 2018, va ser un dels muntatges destacats de la darrera edició dels Premis Butaca on va rebre tres guardons: millor director per a Sergi Balbel, millor muntatge de petit format i el Butaca 'Fundació SGAE' al millor text per a la mateixa Clàudia Cedó.

Una gossa en un descampat es podrà veure a Banyoles el proper 23 de novembre al Teatre Municipal en el marc de la programació del Festival Temporada Alta.



'Viu la festa des de dins'

El pregó de Clàudia Cedó obrirà la Festa Major de Sant Martirià que se celebrarà del 17 al 21 d'octubre. Precisament la Comissió de la Festa Major ha obert la campanya 'Viu la festa des de dins' perquè els veïns i les veïnes de Banyoles s'impliquin en les comparses i activitats de la festa.