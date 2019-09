JxCat nomena Joan Bagué assessor a la Diputació de Barcelona

Joan Bagué, un dels polítics que pràcticament ha tocat totes les tecles internes a l'antiga Convergència a Girona (ara PDeCAT), ha estat nomenat assessor del grup de Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona. Bagué, que poques setmanes abans de les darreres eleccions generals va haver de renunciar a ser candidat al Senat per Girona en favor de Josep Maria ( Jami) Matamala, ha vist recompensada la seva llarga trajectòria al partit amb un càrrec eventual a l'ens provincial barceloní.

L'ara exsenador va ser nomenat l'1 de setembre passat i el seu sou és de 3.720,53 euros bruts mensuals amb 14 pagues anuals. Anteriorment havia ocupat la plaça d'assessor de l'Àrea de Cultura, en mans de Junts per Catalunya, una responsabilitat on només va estar el mes de agost i amb un sou de 4.927,49 euros mensuals bruts.



Fundador de la JNC

Joan Bagué Roura (18 de desembre de 1964) ha fet tota la seva carrera política a la província de Girona, sigui amb responsabilitats internes de partit o en les institucions. Va ser un dels fundadors de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i president de la direcció local de Girona i la comarcal del Gironès de Convergència Democràtica.

A les institucions ha estat regidor a l'Ajuntament de Girona entre 1995 i 2007 i diputat a la Diputació de Girona (1999-2003), organisme on va ocupar la vicepresidència i la responsabilitat de l'àrea de Cultura. El 2011 va ser escollit senador, repetint a les legislatures de 2015 i 2016. A la cambra alta va ser portaveu de les comissions de Cultura, de Foment i de la Mixta del Tribunal de Comptes.

El març passat, quan el PDeCAT ja li havia confirmat que tornaria a ser candidat a les eleccions de 2019, es va produir un gir en l'elaboració de les llistes i va haver de cedir el seu lloc a Jami Matamala, l'amic de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El mateix Bagué va ser l'encarregat de presentar la proposta de canvi al Consell Nacional del PDeCAT, assegurant que Matamala havia estat un dels fundadors de CDC a Girona i que la seva presència reforçava la candidatura. Jami Matamala va ser escollit senador d'una legislatura que té tots els números per finalitzar els dies vinents.



Els precedents

Aquesta és la primera vegada en molts anys que Bagué no treballa a la plaça Catalunya de Girona, on hi ha la seu del Partit Demòcrata i des d'on ha exercit pràcticament tota la seva carrera. Però no és el primer polític gironí, ni tampoc el primer exregidor de l'Ajuntament de Girona, que ocupa un càrrec eventual a la Diputació barcelonina. Anteriorment ja havien estat en una situació idèntica, tot i que en partits diferents, Pia Bosch, que va assessorar el grup d'ERC, i Concepció Veray, al partit Popular.