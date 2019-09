Un ruixat molt fort inunda camps i obstaculitza una carretera a la Vall d'en Bas

Xàfecs intensos en ocasions acompanyats de pedregada, ahir a la tarda, van ocasionar una inundació a la Vall d'en Bas. A les 17 hores, un xàfec molt intens de mitja hora de durada va inundar els camps situats al costat de la carretera GIV 5273. En poca estona es van acumular uns 30 litres per metre quadrat.

La zona inundada està pròxima a l'aiguabarreig entre la riera de Joanetes i el Fluvià. L'aigua va entrar a la carretera, on es va embassar i va obstaculitzar el pas dels vehicles sense arribar a impedir-lo.

A les Preses i Sant Feliu de Pallerols també va ploure amb diferents intensitats amb acompa­nyament de calamarsa i molt d'acompanyament elèctric. A Sant Feliu de Pallerols es van acumular 20 litres per metre quadrat i a les Planes d'Hostoles uns 24 litres per metre quadrat. Segons fonts consultades no hi va haver incidències.

Els ruixats acompanyats de pedregades van caure també a Sant Hilari Sacalm, on al voltant de les 15 hores va caure una forta pedregada que durant una estona no va anar acompanyada d'aigua.

Els ruixats també van caure al Ripollès, on a Ribes de Freser es van acumular 30 litres per metre quadrat. També es van enregistrar a Gombrèn, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. Després d'una estona de molta foscor, hi van caure forts ruixats acompanyats de calamarsa. A Ripoll i Sant Joan de les Abadesses van acumular-se 30 litres per metre quadrat. A Olot van caure 13 litres per metre quadrat amb molts de llamps i trons.