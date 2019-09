Torelló: l'estació de tren de la Garrotxa

Els alcaldes d'Olot, Josep Berga (JuntsxCat), les Preses, Pere Vila (JuntsxCat), i la Vall d'en Bas, Lluís Amat (La Vall Plural-AM) van ser ahir a l'acte de posada en servei del nou aparcament de l'estació de tren de Torelló.

El motiu de la presència de tres batlles de la Garrotxa a la inauguració d'un aparcament en una localitat de la província de Barcelona va ser el fet que la de Torelló és l'estació més pròxima a la Garrotxa des de la posada en servei dels Túnels de Bracons, el 4 d'abril del 2009.

Un veí d'Olot, la Vall d'en Bas o les Preses pot arribar a l'estació de Torelló situada quasi a la sortida dels túnels a la part de Barcelona en uns 20 minuts. En canvi, arribar fins a les estacions de Figueres i de Girona li suposa com a mínim el doble de temps amb l'afegit que probablement haurà de pagar una plaça d'aparcament.

Amb la posada en servei de l'aparcament serà arribar, aparcar i pujar al tren. Es tracta d'un aparcament gratuït de 71 places de cotxe, dues d'elles reservades per a persones amb mobilitat reduïda, i 6 places de moto. Torelló té uns 13.900 habitants i l'estació és de rodalies.

Ocupa un antic solar d'ADIF situat darrere de l'estació de tren, a l'avinguda Pirineus. Mitjançant un conveni amb l'Ajuntament, signat durant l'anterior mandat i executat en els últims mesos, l'espai s'ha pogut habilitar com a aparcament. La seva situació permet als usuaris accedir a l'estació amb rapidesa mitjançant el pas soterrat que hi ha a tocar.

L'aparcament és una solució per als habitants de la Garrotxa que volen accedir a una estació de tren amb vehicle privat. Això no obstant, no hi ha cap línia de transport públic de viatgers que enllaci les localitats de la Garrotxa amb Torelló. Les línies que travessen els túnels de Bracons són entre Olot i Vic o entre Olot i Barcelona. La idea dels càrrecs electes presents a la inauguració és la de crear una línia de transport públic per carretera entre Olot i Torelló.

De fet, els alcaldes de la Garrotxa veuen tan clar que l'estació de Torelló progressivament es converteix en la principal opció dels habitants de la Garrotxa per agafar el tren que fan front comú amb els edils d'Osona en la reclamació de més freqüències horàries.

A més, la plataforma Que no ens Fotin el Tren de Torelló considera els usuaris de la Garrotxa com un factor perquè els conservin l'estació.