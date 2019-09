L'ATA culpa els apartaments il·legals de la caiguda del 10 per cent del turisme francès

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha detectat un augment de l'allotjament turístic il·legal dirigit als turistes estrangers, sobretot el francès. Els habitatges d'ús turístic associats a l'entitat han registrat aquesta temporada una davallada en l'ocupació de fins al 10% dels turistes procedents de França i ATA ho atribueix, principalment, a l'increment de l'oferta il·legal.

Des de l'associació destaquen que són allotjaments que no compleixen amb la normativa i que acostumen a anunciar-se per les xarxes socials, per Facebook o a través de grups de Whatsapp, on «molts propietaris d'origen francès lloguen els seus habitatges a turistes del seu país» sense cap control. L'ATA ha comunicat els fets a la direcció general de Turisme de la Generalitat perquè actuï.

Entre les diferents situacions, han detectat casos d'allotjaments que no estan donats d'alta del registre oficial de la Generalitat i d'altres que sí que ho estan però que no fan les corresponents declaracions a Hisenda ni de taxa turística.



Passivitat de la Generalitat

El president de l'ATA, Lluís Parera, assegura que aquestes actuacions estan «perjudicant molt la imatge» dels professionals que fan les coses ben fetes i també fa especular molt el preu de l'habitatge turístic. Parera denuncia la «passivitat i la inacció» de la Generalitat davant la creixent problemàtica de l'intrusisme al sector.

Altres factors que podrien haver influït en la davallada del turisme francès són les altes temperatures com a conseqüència del canvi climàtic, que pot haver fet que alguns no hagin visitat aquest any la Costa Brava perquè ja han pogut gaudir de temperatures bones als seus llocs de residència. D'altres han deixat de llogar apartaments perquè han comprat habitatges. Un altre possible factor són els episodis de conflictivitat que hi ha hagut a França amb el moviment dels Armilles grogues.

A banda de la davallada del turisme francès, aquest any també s'ha notat una disminució del procedent de Bèlgica, que feia llargues estades a la Costa Brava. Per contra, el turisme alemany i l'holandès s'han mantingut.