On i quan plourà durant aquest cap de setmana

El cap de setmana comença amb una situació meteorològica complicada a les comarques gironines i Protecció Civil ha activat la prealerta per la possibilitat de problemes per acumulació de pluges al litorial gironí per tota la jornada de dissabte.

amb les províncies de València i Castelló en avís groc per pluges que poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i tempestes que aniran acompanyades de calamarsa, segons la predicció de l'Aemet.

Segons l'agència estatal, el cel estarà cobert i es preveuen pluges amb tempestes ocasionals, que poden arribar a ser fortes a l'Empordà. No es descarta que la pluja s'estengui a tot el territori. Degut a aquesta inestabilitat, les temperatures mínimes aniran en descens i les màximes en augment.