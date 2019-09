Sant Julià de Ramis commemora l'1-O consultant els veïns si volen que sigui festiu

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà ha convocat els habitants a una consulta popular de cara a l'1 d'octubre. L'objectiu és commemorar el referèndum que es va celebrar a Catalunya ara fa dos anys i es demanarà a la gent si vol mantenir com a festiu local el 25 de juliol o traslladar-lo a l'1 d'octubre. De tota manera, l'Ajuntament vol que, des d'aquest 2019, es faci una votació cada any coincidint amb l'aniversari de l'1-O. Enguany la consulta no serà vinculant, però l'alcalde, Marc Puigtió, s'ha compromès a respectar el resultat de les votacions.

Així, Sant Julià de Ramis i Medinyà tornarà a muntar les urnes el proper 1 d'octubre, en aquest cas per celebrar una consulta popular. De tota manera, la voluntat de l'Ajuntament és que, a partir d'ara, cada any es farà una votació coincidint amb l'1-O per commemorar el referèndum que es va fer el 2017.



Reglament perquè sigui vinculant

Aquest any es demanarà als veïns que decideixin si volen mantenir com a festiu local el 25 de juliol o volen fer festa el primer d'octubre. De moment, el consistori no compta amb cap reglament de participació, així que no serà una consulta vinculant. Tot i això, l'alcalde, Marc Puigtió, s'ha compromès a respectar el resultat de les votacions. A més, el batlle ha avançat que ja estan «desenvolupant un reglament» i que els propers anys ja seran «totalment vinculants, com hauria de ser qualsevol consulta al nostre país».

Amb aquesta consulta popular es vol «homenatjar la fita històrica» que va representar el referèndum de l'u d'octubre. Precisament, el municipi de Sant Julià de Ramis va ser un dels més afectats per les càrregues policials que hi va haver aquell dia. Puigtió va remarcar que el govern local volia organitzar «un acte en què pogués participar tota la ciutadania» i fer possible que «els veïns tornessin al pavelló de Sant Julià» per reviure el referèndum.

Les votacions es podran fer presencialment al pavelló de Sant Julià de Ramis i al Local Social de Medinyà, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Els resultats es portaran a votació en el proper ple que s'aprovi el calendari laboral, que serà el 2020 i «l'aplicació serà a partir del 2021».

Al Pla de l'Estany també s'ha impulsat una campanya informativa per animar els ciutadans, les empreses i els autònoms a fer festa l'1-O i treballar un dels dies festius espanyols, el 12 d'octubre o el 6 de desembre. I, en última instància, animen a agafar-se un dia de vacances per poder celebrar l'1-O.

Aquesta campanya l'ha posada en marxa l'ANC Pla de l'Estany, juntament amb les seccions locals d'Òmnium Cultural i els Comitès de Defensa de la República (CDRs). Porta per títol «Fem l'1 d'octubre un dia festiu» i s'ha dirigit sobretot als comerciants perquè se sumin a la iniciativa. «Una bona manera de fer efectiva la República és que les festivitats catalanes es decideixin des de Catalunya. L'1 d'octubre de 2017 fou un dia de sacrifici per la defensa del dret a l'autodeterminació que milers de catalanes i catalans van viure en primera persona», expliquen els impulsors.

Fa uns dies, també van lliurar una enquesta als comerços banyolins per conèixer la seva opinió. Dels 170 establiments afiliats a l'Associació Banyoles, Comerç i Turisme, han recollit 111 respostes, és a dir, un 65% del total. Pel que fa a les respostes obtingudes, un 27% han afirmat que tancaran segur l'1-O; un 46% que faran el que decideixi la majoria i el 23% restant, que no tancaran en cap cas. Hi va haver un 4% de comerciants que no van posicionar-se.

Els impulsors de la iniciativa volen continuar endavant, amb la campanya informativa amb la idea que es pugui fer extensiva a tot el país.