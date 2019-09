El segon aeroport de Catalunya estrena director

Expliquen els que el coneixen que aquest gat vell en gestió aeroportuària –va assumir la direcció de Reus el 2001– i bon coneixedor de les dinàmiques internes d'Aena –va incorporar-se al gegant de la navegació aèria espanyola el 1990, ara fa 29 anys– que la «proximitat» amb els seus col·laboradors és el principi fonamental de la seva «dinàmica de treball». Des d'avui Vicent Pallarès, alt directiu format a l'IESE, una de les escoles de negocis més prestigiades (i cares) del globus, és el nou director de l'Aeroport de Girona-Costa Brava, la segona instal·lació en volum de passatgers de Catalunya, a gran distància del Josep Tarradellas-El Prat i per sobre de l'aeròdrom del Baix Camp. Substituirà Lluís Sala i Montero, un lloretenc que, des del 2009 i fins a l'actualitat, ha hagut de gestionar una situació no pas fàcil, generada per dos factors determinants: el desembarcament de Rynair a Barcelona, que va provocar una davallada espectacular de clients a Vilobí d'Onyar, i la ditxosa crisi econòmica.

L'obsessió de Sala –home discret de mena, hermètic a voltes– era reduir la ryanairdependència que patia l'aeròdrom gironí. Ho explicava en l'edició de Diari de Girona de dimarts passat (17/09/2019): quan va entrar, recordava, la quota de mercat de la línia aèria de baix cost irlandesa era del 95%; ara que marxa –Sala es jubila– el percentatge s'ha reduït fins al 74% gràcies a l'arribada de noves companyies com la britància Jet2.com i la russa Pobeda Airlines.

De reptes no se n'hi presenten pocs, a Pallarès: el menys agradable, i Aena aquí no pot fer altra cosa que wait and see (esperar i veure què passa), superar l'eventual tancament de la base de Ryanair a Vilobí. Anunciat està per al gener de l'any que ve; Ryanair, que també estrena nou comandant, Eddie Wilson, l'home que va dur el low cost a Girona la tardor del 2002 –i que com Pallarès és un gat vell (entengui's com a atribut positiu) en el sector– i que haurà de fer efectiva una decisió «irreversible» segons la companyia (també era «irreversible» el tancament de la base de la ciutat portuguesa de Faro però finalment la marxa enrere ha estat possible a canvi de cessions de la plantilla).



Inversions i alta velocitat

Així les coses, els reptes agradables que Vicent Pallarès –que a Reus va aplicar la «doctrina Sala» d'apostar per la diversificació de l'oferta– es trobarà al damunt de la taula seran majors: d'una banda, la gestió de la inversió «superior a 360 milions» que Aena preveu destinar a les instal·lacions de Vilobí, cridades a ser la «quarta pista» de l'aeroport del Prat, cosa que previsiblement comportarà un increment notable de passatgers els propers exercicis i, de retruc, contribuirà a superar amb més facilitat l'anunciada desaparició de la base de Ryanair. De l'altra, pertocarà al nou director «materialitzar l'arribada de l'alta velocitat» ferroviària a l'aeroport de Girona, amb la col·laboració inevitable del gestor d'infraestructures Adif. De fer-se realitat aquest projecte, recorden des d'Aena, que el dona bastant per fet, el de Vilobí d'Onyar serà «el primer aeroport espanyol» que tindrà una estació del tren d'alta velocitat (TAV). La cerca de complicitats amb les insitucions i agents econòmics i socials del territori ha caracteritzat la gestió de Pallarès a l'aeroport de Reus. Col·laboradors seus asseguren que aplicarà la mateixa filosofia a Girona i que «posarà la infraestructura a la disposició del desenvolupament social i econòmic de l'entorn». Ja el deuen esperar a l'Associació per a la promoció i desenvolupament de les comarques gironines (AGI), que presideix el delegat del Govern, Pere Vila, i que aglutina Generalitat, Diputació i Cambra de Comerç, amb la patata calenta de Ryanair i el dossier del baixador del TAV damunt la taula, com a mínim.

Sigui com sigui, la designació de Vicent Pallarés com a nou director de l'Aeroport de Girona s'ha d'interpretar com un ascens: de dirigir el tercer aeròdrom català passarà a gestionar el segon, que Aena ha decidit que serà la instal·lació complementària del Josep Tarradellas. Mentrestant, l'hivern s'apropa i els auguris no són massa afalagadors per a l'aeroport secundari gironí, que va tancar els mesos de juliol i agost amb descensos del nombre de passatgers del 5 i del 3,2%. Serà difícil repetir els 2 milions del 2018. Pallarès té feina.