Ecologistes reclamen declarar l'emergència climàtica a Girona

Una quinzena d'entitats ecologistes de Girona han reclamat a l'Ajuntament de la ciutat que declari l'emergència climàtica. Per això, ahir a la tarda van entrar una instància al consistori perquè el ple l'aprovi i, així, esperen que es comencin a fer «polítiques mediambientals reals».

El portaveu de Rebel·lió o extinció, Jordi Mateu, va explicar que no és la societat civil l'encarregada de dir quines mesures han de tirar endavant, però va deixar clar que «pressionaran» el govern municipal perquè comenci a aprovar-ne. Mateu va assenyalar que l'àmbit de la mobilitat sostenible i la «pacificació d'espais» són dos punts importants sobre els quals s'hauria d'actuar. De fet, durant tota la setmana que ve es faran actes en favor d'aquestes mesures , abans de la vaga mundial prevista per al 27 de setembre.

Amb el registre d'una petició perquè la ciutat de Girona es declari en emergència climàtica, una quinzena d'entitats ecologistes gironines pretenen aconseguir un posicionament «clar i nítid» del consistori en relació a la importància d'aplicar polítiques mediambientals de manera «urgent».

Fins el dia 27, dia fixat per a la mobilització mundial, les diverses associacions que han signat un manifest en suport a la vaga faran diverses accions per sensibilitzar la societat i obligar els polítics a «no quedar-se de braços plegats». Entre aquestes iniciatives hi ha una marxa de l'anomenada «massa crítica» que, de manera espontània, passegen pels diferents carrers de la ciutat per reclamar més espai per a les bicicletes.

De fet, un dels objectius dels convocants és que la declaració d'emergència climàtica comporti una sèrie de decisions com ara l'impuls de la mobilitat sostenible, o el que és el mateix, reduir el nombre de cotxes que funcionen amb benzina en favor del vehicle elèctric, les bicicletes o el transport públic.

Malgrat que no van voler especificar quines accions es duran a terme, ni en quins espais de la ciutat, les entitats es van queixar que l'Ajuntament de Girona «no ha fet res» en zones que «fa temps que cal pacificar» des d'un punt de vista mediambiental. Per això, van reclamar «mesures concretes i plans ambiciosos» per fer de Girona una ciutat en la qual es mostri la «preocupació» pels efectes que està deixant el canvi climàtic. «Cal començar a actuar i per això els governs han de posar-se les piles i fer coses efectives cadascun al seu nivell», va assenyalar la portaveu de Fridays for Future a Girona, Àfrica Coto.



Problema amb l'aigua

Una de les entitats signants del manifest és Aigua és Vida, que fa anys que reclama que s'incrementi el cabal del riu Ter al seu pas per Girona, ja que és «molt baix» i incompleix la normativa vigent. «Continua passant molt poca aigua i som escèptics sobre el que ens diuen que el 2028 s'haurà solucionat», va assenyalar el seu portaveu, Pau Masramon.

Des d'aquesta entitat també van reclamar que es comenci a fer una gestió pública de l'aigua a la ciutat. En aquest sentit, va recordar que l'assumpte continua als jutjats i encara no hi ha la gestió directa de l'ajuntament.

Masramon també va criticar les fórmules de participació de l'ajuntament, que va qualificar de «patètiques», i va demanar que es pugui facilitar l'acció dels ciutadans. «Sabem que aquestes mocions o instàncies acaben plenes de pols en un calaix. Calen canals de participació més directes i potents», va concretar.