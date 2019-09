Les fortes tempestes escombren el litoral de l'Alt i el Baix Empordà i els Bombers reben 100 avisos

Les previsions meteorològiques que alertaven de fortes pluges al litoral gironí s'estan complint. Durant la matinada i primera hora del matí, els xàfecs han descarregat amb molta intensitat en diferents punts del litoral gironí, com Calonge, El Port de la Selva, Llançà, Cadaqués, Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell. En alguns punts, les precipitacions ja superen els 50 litres per metre quadrat. En les últimes hores, els Bombers han rebut un centenar d'avisos, sobretot per inundació de baixos.



Els aiguats han deixat en poca estona fins a 74 litres a Calonge, 73 al Port de la Selva, 69,5 litres a Cadaqués, 63 a Castell d'Aro o 49 litres a Palamós, segons dades de les estacions automàtiques de Meteoclimatic i Meteocat. A Castelló d'Empúries l'intens xàfec ha descarregat 27 litres en només 30 minuts.



Les dues poblacions més afectades han estat Roses i Castell-Platja d'Aro, amb una vintena d'avisos cadascuna per inundacions de baixos, soterranis i pàrquings. "Molta precaució a la costa gironina. En vehicle evita rieres, passos inundables i qualsevol punt de risc. No te la juguis!", ha piulat Protecció Civil.









La pluja ha descarregat amb intensitat a la zona de Platja d'Aro pic.twitter.com/od5dv3DjmW — Diari de Girona (@DiarideGirona) September 21, 2019

@AVPCPlatjadAro Fins ara s'han registrat valors significatius a Castell d'Aro (23,9 l/m2 en 30min). Es manté la previsió de xàfecs intensos al llarg del dia. Prealerta #INUNCAT #protecciocivil — AVPC Platja d'Aro (@AVPCPlatjadAro) September 21, 2019