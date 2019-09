Mifas estén la contractació de persones amb discapacitat física a Barcelona

L'associació Mifas aposta per estendre's a Barcelona, on vol assentar-se per ampliar les possibilitats de treball de persones amb discapacitat física, el col·lectiu per al qual treballa des de fa quaranta anys a Girona.

La implantació d'aquesta entitat a la capital catalana va començar al juny, quan va guanyar el concurs per gestionar la consergeria del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), però feia més d'un any que gestava la compra d'un centre especial de treball (CET) barceloní que va formalitzar al juliol i que ha suposat un punt d'inflexió per al nou projecte de futur de Mifas.

L'últim avenç en aquest sentit ha estat aconseguir la gestió dels aparcaments de zona blava i vermella al municipi de la Garriga (al Vallès oriental), una feina que el CET GiroPark assumeix des de dilluns.



Més de 400 treballadors

Amb aquesta darrera incorporació, ara mateix Mifas dona feina a 126 treballadors a Barcelona: 3 controlant els pàrquings de la Garriga, 5 destinats al TNC i 118 a l'empresa que ha adquirit aquest estiu –112 dels quals tenen una discapacitat física. Si a aquest personal s'hi afegeix el que treballa per l'associació a les comarques gironines, la plantilla global puja a 404 persones.

El president de Mifas, Albert Carbonell, va destacar l'esforç que ha realitzat l'associació –especialment en el context de dificultats econòmiques que pateixen els centres especials de treball i de retards en el pagament de subvencions de l'administració– i va reconèixer que l'organització ha assumit «un risc controlat» comprant totes les accions del CET Basedi, una operació que valoraven des de feia més d'un any.

Finalment, van decidir tirar-la endavant convençuts que les seves mateixes línies de negoci acabaran fent-lo rentable i posaran de manifest que ha estat una bona opció. La principal activitat d'aquesta empresa és la prestació de serveis en el control d'accessos, consergeries, complexos lúdics i industrials i serveis de neteja, uns àmbits en els quals Mifas té experiència a través de dos dels seus centres especials de treball (GiroPark i Tadifi).

Amb relació al risc assumit, Carbonell va explicar que l'entitat vol evitar que es repeteixi una altra paralització de projectes com la que es va produir amb motiu de la crisi econòmica, el 2008. Per Mifas, la compra de Basedi és una oportunitat per establir-se a la província de Barcelona.

L'últim pas fet en aquesta línia, la vigilància de 250 places d'aparcament de la zona blava i vermella de la Garriga –municipi on treballen per primer cop–, es concreta en una concessió del servei per vuit anys.



Més competència a Girona

Darrere l'obertura de mires més enllà dels límits de Girona també hi ha la constatació que, al llarg dels últims anys, empreses d'altres llocs de Catalunya i d'Espanya concorren a ofertes de treball públic que s'ajusten a les possibilitats de Mifas.

Aquest increment de la competència ha portat l'entitat a pensar en la conveniència d'expandir-se cap a Barcelona, des d'on Carbonell va apuntar que el fet de disposar d'una seu –la del CET Basedi– els donarà possibilitats d'accedir a altres opcions laborals també a les comarques de Tarragona.

L'objectiu principal d'aquesta operació és el laboral, va remarcar el president de l'associació, qui va aclarir que Mifas no pretén desenvolupar a Barcelona un projecte social com el que han arrelat a les comarques gironines.